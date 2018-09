Takhle pálí Zadina! Český talent se v Detroitu uvedl gólem

Mladý hokejový útočník Filip Zadina se gólově prosadil hned v prvním utkání za Detroit Red Wings, který jej draftoval. Parádní dělovkou musel zaujmout všechny fanoušky. On sám ale s utkáním příliš spokojený nebyl.

Filip Zadina, jeden z největších talentů českého hokeje, ukázal, proč se v letošním draftu pohyboval tak vysoko. V úvodním utkání za Detroit, jenž v rámci turnaje prospektů vyzval Minnesotu, se rovnou zapsal mezi střelce. Využil k tomu svou typickou přednost - střelbu.

Ačkoli se stále teprve osmnáctiletému bruslaři branka opravdu povedla, po utkání mu nebylo do smíchu. "Cholo mi skvěle nahrál, já to napálil a dal gól. Bylo to fajn, jenže jsme prohráli, takže jsem nespokojený s tím, že jsem na ledě nedokázal udělat víc," řekl pardubický rodák.

Detroit, který nakonec svému soupeři podlehl 2:4, už nyní vyhlíží další zápas, v němž se postaví Dallasu. Věřme, že se střelec devětačtyřiceti branek loňské soutěže "The Q" opět bodově prosadí a zapůsobí na trenéry.