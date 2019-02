Tampa Bay dosáhla devátou výhrou v řadě hranice sta bodů

Toronto - Buffalo 5:3 (0:1, 4:1, 1:1) Branky: 24. Tavares, 26. Matthews, 26. F. Gauthier, 34. Ennis, 58. K. Kapanen - 20. a 41. Eichel, 38. Reinhart. Střely na branku: 33:34. Diváci: 19.026. Hvězdy zápasu: 1. F. Gauthier, 2. K. Kapanen (oba Toronto), 3. Eichel (Buffalo). New Jersey - Montreal 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Branky: 13. Bastian, 24. Gabriel - 47. Byron. Střely na branku: 22:35. Diváci: 12.791. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Bastian, 3. C. Carrick (všichni New Jersey). Vancouver - Anaheim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Branky: 23. a 48. Horvat, 9. Goldobin, 17. Biega. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.542. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Horvat, 3. Elias Pettersson (všichni Vancouver). Nashville - Edmonton 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0) Branky: 32. Colton Sissons, 34. P.K. Subban, rozhodující sam. nájezd B. Boyle - 3. a 50. Draisaitl. Střely na branku: 38:27. Diváci: 17.481. Hvězdy zápasu: 1. Colton Sissons, 2. P.K. Subban, 3. B. Boyle (všichni Nashville). Colorado - Florida 3:4 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1) Branky: 23. Jost, 35. Rantanen, 48. D. Brassard - 39. Brouwer, 40. Dadonov, 52. Hoffman, 61. Ekblad. Střely na branku: 39:38. Diváci: 14.338. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Dadonov (oba Florida), 3. D. Brassard (Colorado). Tampa Bay - Los Angeles 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:0, 1:3 - 0:0) Branky: 2. B. Point, 9. Cirelli, 53. J.T. Miller, rozhodující sam. nájezd Hedman - 46. Iafallo, 51. J. Brodzinski, 52. A. Wagner. Střely na branku: 34:33. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Cirelli (oba Tampa Bay), 3. A. Wagner (Los Angeles).