Tampa Bay slaví premiérový zisk Prezidentovy trofeje.

Hokejisté Tampy Bay porazili Arizonu 4:1 a poprvé v historii vybojovali Prezidentovu trofej pro vítěze základní části NHL. Na jejím zisku se podíleli i útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta. Lightning vládnou lize o 21 bodů před Calgary a Bostonem.

Čeští hráči se v pondělních zápasech neprosadili. Tomáš Nosek se radoval z výhry Vegas 7:3 na ledě San Jose. David Kämpf z Chicaga vyšel naprázdno při porážce Chicaga s Vancouverem 2:3 v prodloužení.

Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos se na obratu proti Arizoně podílel v sedmé minutě brankou na 1:1 a s 384 góly vytvořil nový klubový rekord. Na druhé místo odsunul devětadvacetiletý Kanaďan v 737. zápase za Lightning Vincenta Lecavaliera, který za tým z Floridy odehrál 1037 utkání.

Po historickém zápisu mohli fanoušci sledovat na kostce nad ledem Stamkosovu cestu za rekordem a následovaly dlouhé ovace vestoje. "To mě opravdu dostalo. Bylo to hodně emotivní. Děkuji přátelům, rodině, spoluhráčům a trenérům za všechnu tu lásku a podporu," uvedl Stamkos.

Výjimečnost večera pro něj ještě zvýšil fakt, že na střídačce Arizony stál trenér Rick Tocchet, který byl v Tampě Bay u jeho začátků. "Hodně mi pomohl při mém vstupu do ligy," prohlásila jednička draftu z roku 2008 na adresu kouče, který vedl Lightning do konce sezony 2009/10.

"Steven je nejlepším střelcem v historii klubu a nyní to oficiálně potvrdil. Dal spoustu branek v relativně málo zápasech, což je obdivuhodné. Řekl bych, že je to jeden z nejlepších střelců vůbec," řekl osmatřicetiletý Lecavalier, který odešel v roce 2013 do Philadelphie a následně hrál ještě v Los Angeles. Kariéru ukončil po sezoně 2015/16.

Tampa rozhodla zápas s Arizonou ve třetí třetině. V čase 40:44 vstřelil vítěznou branku obránce Victor Hedman a v poslední minutě skórovali v oslabení při power play do prázdné branky Anthony Cirelli a Yanni Gourde. Pro Tampu to byla pátá výhra v řadě.

"Vyhrát nějakou trofej je vždycky těžké. My jsme jednu získali a můžeme na to být patřičně hrdí," prohlásil kouč Jon Cooper, jehož tým bude všechny série v play off začínat na domácím ledě.

V souboji českých útočníků se mohl radovat Tomáš Nosek z vítězství Vegas 7:3 na ledě San Jose, v jehož dresu vyšel třetí za sebou bodově naprázdno Tomáš Hertl. Na 32. gól v sezoně, díky kterému by se v čele českých střelců osamostatnil před zraněným Davidem Pastrňákem, čeká slávistický odchovanec čtyři duely.

Chicago po sérii pěti vítězství podlehlo doma Vancouveru 2:3 v prodloužení. Úspěšnou sérii Blackhawks ukončil po 16 vteřinách nastavení Bo Horvat. Chicago se i přes prohru přiblížilo v Západní konferenci postupové pozici do play off na čtyři body.

Poslední tým Západní konference Los Angeles prohrálo 2:3 s Winnipegem. Gólem a přihrávkou zařídil vítězství lídra Centrální divize Kyle Connor. Rozhodující branku dal ve 37. minutě Tyler Myers.