Tampa Bay srovnala sérii, Palát zase přihrál na vítězný gól

Útočník Ondřej Palát si podruhé za sebou připsal asistenci u vítězné trefy večera a i s jeho přispěním hokejisté Tampy Bay porazili Washington 4:2 a vyrovnali stav finále Východní konference NHL na 2:2. Capitals doma promarnili dvouzápasový náskok, který si z přivezli z ledu Lightning. V sérii tak nadále platí, že se z výhry pokaždé radoval hostující tým.

Washington otevřel skóre v páté minutě. Útočník T.J. Oshie přihrál zpoza branky na levý kruh ruskému obránci Dmitriji Orlovovi, který dělovku bez přípravy umístil ke vzdálenější tyči do horního růžku branky Andreje Vasilevského.

Floridskému celku stačilo na srovnání 70 vteřin. Domácí zadák Michal Kempný chtěl zadovkou v obranném pásmu poslat puk Johnu Carlsonovi, ale místo toho nahrál přesně na hůl Tylera Johnsona a Tampa Bay po rychlé kombinaci, do níž se zapojili i Yanni Gourde a zakončující Brayden Point, vyrovnala.

O necelé tři minuty později udeřili Lightning podruhé zásluhou kapitána Stevena Stamkose v přesilové hře. Kanadský útočník se v každém ze čtyř soubojů proti Washingtonu prosadil v početní výhodě a v letošním play off zaznamenal 11 gólů, čímž vytvořil klubový rekord. Tampa Bay se už v devíti zápasech v řadě prosadila v přesilovce.

Hosté do konce úvodního dějství kvůli nedisciplinovanosti nabídli Capitals tři přesilovky po sobě. Washington ale ani jednu z nich nedokázal zužitkovat. Z pohledu Tampy Bay měl na tom hlavní zásluhu Vasilevskij. "Když se vám nedaří, potřebujete v takové chvíli pomoc brankáře. A přesně to udělal," pochvaloval si trenér Lightning Jon Cooper.

Nerozhodný stav zařídil v 26. minutě Jevgenij Kuzněcov, který na útočné modré čáře převzal pas Alexandra Ovečkina a z levého kruhu se trefil mezi nohy Vasilevského. Ruský centr 21. bodem ve vyřazovacích bojích vyrovnal Ovečkinův historický zápis v kronikách Capitals z roku 2009.

Navíc Kuzněcov v čele kanadského bodování dohnal pittsburskou dvojici Jake Guentzel, Sidney Crosby, která na stejný počet bodů potřebovala o čtyři utkání méně. Dvojnásobný mistr světa si však na rozdíl od nich může bilanci ještě vylepšit. Zatím má na kontě deset branek a 11 nahrávek.

Rozhodující akce utkání se zrodila v 52. minutě. Bek Lightning Michail Sergačov poslal od modré puk podél mantinelu až na Paláta, jenž zpoza branky našel zadovkou Alexe Killorna a kanadský útočník překonal bekhendem mezi betony gólmana Bradena Holtbyho. "Palát to udělal skvěle. Myslel jsem si, že pošle kotouč na druhou stranu. Po mé trefě jsme předvedli náš nejlepší výkon," řekl autor rozdílového gólu.

Pojistku do prázdné branky při power play Washingtonu přidal střední útočník Anthony Cirelli. Obránce Lightning Victor Hedman vyšel po osmi zápasech bodově naprázdno.

Zatímco Tampa Bay vyslala na Holtbyho 19 střel, Vasilevskij jich stejně jako v předcházejícím duelu zastavil 36. "Chytal úžasně. Bezpochyby náš nejlepší hráč. Na cenu pro nejlepšího brankáře roku není nominován náhodou. Je jedním z nejlepších gólmanů na světě. Dokazuje to v každém utkání, obzvlášť v tom dnešním," prohlásil Palát.

"Nehledíme nazpátek, ale jen dopředu. V průběhu sezony jsme si prošli spoustou situací, přes něž jsme se dostali," uvedl Ovečkin. "Je to promarněná příležitost. Kdybychom doma jednou uspěli, vypadala by série jinak. Musíme zůstat pozitivní. Bylo by to více frustrující, kdyby nás jednoznačně přehráli. Svou hrou jsme si jistí," řekl útočník Tom Wilson.

Do sestavy Capitals se po čtyřzápasové pauze zaviněné poraněním pravé ruky vrátil švédský centr Nicklas Bäckström, jenž podobně jako útočník Jakub Vrána nebodoval.