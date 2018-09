Trest za domácí násilí. Watson dostal stopku na 27 zápasů

Hokejový útočník Austin Watson z Nashvillu dostal distanc na přípravné období a úvodních 27 zápasů nové sezony NHL za domácí násilí. Trest šestadvacetiletému Američanovi udělil komisionář ligy Gary Bettman, proti verdiktu se hodlá odvolat hráčská asociace NHLPA.

Watson byl obviněn z domácího násilí v červnu po hádce s přítelkyní, do níž strčil. U červencového soudu hokejista vinu nepopřel. Případ vyšetřovala i liga, jež Watsona vyslechla minulý týden.

"Toto rozhodnutí je nutné a je v souladu s pevným stanoviskem NHL, že podobný typ chování nebude tolerovat," uvedl Bettman.

Soutěž nemá přesná pravidla na trestání domácího násilí a každý případ posuzuje individuálně. Napadení manželky v roce 2014 na několik let zatarasilo cestu do NHL ruskému obránci Vjačeslavu Vojnovovi, o jehož návratu do zámoří se začalo jednat až letos.

Šestadvacetiletý Watson hraje za Nashville celou kariéru, ve 216 zápasech základní části nasbíral 47 bodů (23+24). V dresu Predators se bude moci objevit nejdříve 3. prosince v domácím utkání proti Buffalu.