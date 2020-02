Trumf pro St. Louis? Tarasenko se uzdravuje zázračně rychle

Hokejisty St. Louis zastihla vynikající zpráva. Dlouhodobě zraněný střelec Vladimir Tarasenko se poprvé od operace objevil na ledě. Původně měl chybět až do začátku vyřazovacích bojů, nyní se ale zdá, že by se mohl do sestavy vrátit už na konci základní části.

Jednalo by se o posilu z říše snů. Když se ruská mašina na góly na začátku sezony zranila a musela na operaci s ramenem, odhadovalo se, že bude mimo hru minimálně na celou základní část. Fanoušci Blues propadali skepsi, jedna z opor mužstva možná nepomůže s obhajobou vysněného Stanley Cupu.

Svěřenci kouče Berubeho ale válí i bez něj, s přehledem vedou tabulku celé západní konference a pokud se nějakým způsobem nesesypou, play-off je nemine. V něm by pomoc Tarasenka byla vítanou vzpruhou. "Všechny nás Vladimirův brzký návrat na led překvapil. Ale týmoví lékaři potvrdili, že už se klidně může postupně vracet do tempa a zkoušet pomalu trénovat," uvedl pro web nhl.com hlavní kouč Berube.

Vliv na tým předvedl ruský reprezentant v úvodu ročníku, když v deseti duelech nasbíral deset bodů. "Samozřejmě už chce být den co den s námi ostatními v kabině, vyhrávat zápasy a dávat góly. Takže myslím, že pro něj je super, když s námi teď poprvé vyjel na led. Maká na sobě a věřím, že nám co nejdřív zase pomůže," přidal povzbudivá slova spoluhráč Brayden Schenn.

Pro samotného zraněného hráče se nejedná o nic jednoduchého. Vždyť až do letoška nebyl nikdy závažně zraněný. Proto je pro něj důležité, že se rekonvalescence daří lépe, než se očekávalo.

Fanoušci Blues se už nemohou dočkat, až borec s číslem 91 zase vyjede do boje. Právě on může být tím lídrem, jenž povede celek z Centrální divize k obhajobě stříbrného grálu.