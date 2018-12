Uznávaný gólman si stihl udělat během zápasu selfie

Vyfotit se během zápasu s fanoušky soupeře? Žádný problém. Alespoň pro hokejového brankáře Marca-Andreho Fleuryho. Gólman Vegas Golden Knights využil toho, že na začátku závěrečné třetiny vypadl v hale New York Islanders elektrický proud a tak přijel k plexisklu, kde dovolil udělat divákům v nejbližších řadách si s ním fotku. Jeho tým nakonec zvítězil 3:2 patnácté vítězství v NHL.

Poslední dvacetiminutovka zápasu mezi New Yorkem Islanders a Vegas Golden Knights začala později, než se čekalo. Někteří fanoušci se pokoušeli rozsvítit arénu v Brooklynu po svém a začali svítit mobilními telefony. Ani to nepomohlo. Gólman hostujícího celku Marc-Andre Fleury využil nečekanou prodlevu po svém. Zajel k mantinelu, kde se vyfotil s několika příznivci a sklidil potlesk od celého publika v Barclays Center, kde domácí své zápasy hrají.

Fleury's making the most of this little delay by fist-bumping fans through the glass 🌸