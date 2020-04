V bezpečí doma. Francouz trénuje mentalitu a užívá si rodinu

Hokejový brankář Pavel Francouz z Colorada původně zvažoval, že pauzu v NHL stráví v Denveru. Vše ale nakonec přehodnotil a nyní je s ohledem na aktuální zdravotní situaci v zámoří rád, že může být s rodinou zpátky doma v Plzni. V nelehkých podmínkách se snaží udržovat, ačkoli nedokáže odhadnout, zda se pozastavený ročník ještě znovu rozběhne.

NHL se kvůli pandemii koronaviru nehraje od 12. března. "Nejdřív jsme si nakoupili věci v Americe a připravili se, že přečkáme všechno tam. Jenže jak se to za mořem začalo rozjíždět, rušily se lety mimo Státy, dostali jsme strach, že tam budeme muset zůstat celé léto. Radši jsme koupili letenky, sbalili se a odletěli. Byla to blesková akce, celý barák jsme museli za den odstěhovat," připomněl Francouz během páteční videokonference s novináři.

"Je to zvláštní pocit být takhle brzo doma. Řešili jsme to i s rodinou, že je to divné, že tak brzy jsem doma nikdy nebyl. Najednou vidím i město z jiné perspektivy. Většinou, když se vracím, je už rozběhlé jaro. Je to zvláštní pocit a určitě to člověk v hlavě nosí, že měly probíhat boje v play-off," dodal Francouz.

Cesta do Česka byla pro něho náročná. "Letů už na výběr moc nebylo. Museli jsme z Denveru do Chicaga, tam jsme měli čas asi šest hodin, pak do Dublinu, zase dlouhé čekání, ty pauzy to hodně natahovaly. Teď jsem ale rád, že jsem zpátky. Bohužel tam situace víc a víc akceleruje. Cítíme se tady bezpečněji," připustil Francouz.

Po příletu musel přestát čtrnáctidenní karanténu. "Nic nemůžete, nudili jsme se. Ale už je to za námi. Byli jsme i testovaní, takže se už můžeme v rámci možností pohybovat. Všechno se točí hlavně kolem rodiny, což je aspoň v téhle náročné době pozitivní, že jsme hodně se svými blízkými," podotkl devětadvacetiletý plzeňský rodák.

Právě s jeho týmem Avalanche jsou spojené tři z osmi dosud známých případů nemoci covid-19 v NHL. "Žádná velká panika v týmu z toho nebyla, najednou si ale řeknete, že se vás to týká trochu víc, když onemocněli kluci, s nimiž jste byli v kontaktu. Ale ten třetí případ už s kabinou neměl moc společného. Ten spoluhráč byl už z kolektivu delší dobu pryč a spíš to chytil někde jinde. Na to konto jsem volal na hygienu, jestli bychom se mohli nechat otestovat. Dopadlo to ale dobře, všichni jsme byli negativní, za což jsme byli moc rádi," uvedl Francouz.

Premiéra filmu o Litvínovu

Udržovat se ve formě je pro něho složité. "Jde o fyzickou činnost, kterou těžko nahrazujete. Spíš pracuju na mentální stránce, na to jsou různé pomůcky. Mám takové počítačové tréninky, kde mohu simulovat tlak a rychlé rozhodování. Jeden mám normálně na počítači, druhý ve virtuální realitě," přiblížil reprezentační gólman.

Snaží se tak udržet v zápřahu alespoň hlavu. "Není to nic spojeného přímo s hokejem, spíš je to trénink mozku, kdy musíte rychle vyhodnotit situace. Je to vyvinuté přímo, aby to simulovalo sport pro mozek. Využívá to hodně hráčů amerického fotbalu, používá se to i v hokeji pro hráče i pro brankáře. Mělo by vám to simulovat mentální napětí, které přichází v bráně. Myslím tedy, že v tom je to určitě přínosné," řekl Francouz.

Na počítačové hry už ho příliš neužije. "Jako mladší jsem hrál dost, ale teď už není tolik času. Máme roční mimčo, to nás hodně zaměstná během dne," pousmál se. Sobotní premiéru filmového dokumentu "Cheza je jen jedna" si ale nenechá ujít. V roce 2015 právě Litvínovu vychytal první titul v historii. "Někdy v únoru jsem viděl trailer a říkal si, že to bude super pořad. Hrozně moc se na to těším."

Zda a kdy se opět rozjede NHL, považuje za hodně těžkou otázku. "Také se spousty lidí ptám. Jednou za čas máme větší konferenční hovor, kde je celý tým a mluví k nám třeba zástupci hráčské asociace s tím, jaké jsou možné scénáře. Ty se každý týden mění, takže těžko soudit. Záleží, jaká bude zdravotní situace v Americe, podle toho se bude vše odvíjet. Určitě se liga bude snažit, aby se rozjela, snížily se finanční ztráty a sezona se dohrála," řekl Francouz.

Ví, že finální podobu případného dokončení sezony neovlivní. "Pro všechny hráče by bylo lepší, aby se raději rozehrála, ale záleží, v jakém čase se budeme bavit o rozběhnutí ligy. Jít rovnou do play-off by pro všechny týmy bylo těžké, na druhou stranu by to bylo pro všechny stejné. Asi by to nebyl top hokej, ale hráči by se s tím nějak poprali. Myslím, že stačí jeden, dva, tři zápasy a člověk už se nějak cítí," řekl Francouz.

Rád by se dostal brzy na led, aby se mohl po delší době sklouznout. "To aby na to člověk nezapomněl. Přece jen je to asi měsíc, co jsem naposledy stál na bruslích. Samozřejmě to není moc příjemné," přiznal.