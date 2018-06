V silách Washingtonu je obhájit Stanley Cup, věří Vrána

Někdo o vítězství ve Stanley Cupu marně usiluje celou kariéru, Jakub Vrána však na nejcennější hokejovou trofej dosáhl hned ve své první kompletní sezoně v NHL. Triumf s Washingtonem označil dvaadvacetiletý křídelní útočník za nejkrásnější pocit v životě a jako památku na něj si nechal vytetovat spolu s několika spoluhráči na předloktí obrázek Stanley Cupu a znak Capitals.

"Strašně si toho vážím, byl to tak krásný pocit, že to chci vyhrát znova. Byl to nejkrásnější pocit v životě. Oslavy byly dlouhé a náročné. Mám strašně moc zážitků, mám z toho husí kůži, čím jsme si procházeli. Takové emoce, jaké jsem měl v posledních vteřinách, jsem ještě neviděl," řekl novinářům v Praze Vrána.

Oslavy pojal velkolepě a došlo i na taneček na pódiu před fanoušky ve Washingtonu. "Spíš improvizace. Šel jsem tam a skoro jsem neviděl na konec těch lidí. Trošku jsem si to tam užil," prohlásil.

Triumf mu však bude nejvíc připomínat tetování. "Se sedmi klukama jsme se dohodli, že si půjdeme udělat tetování, tak jsme šli. Je to krásná vzpomínka, když se na to podívám," doplnil s úsměvem Vrána.

V sezoně se mu vedlo střídavě. "Měl jsem sezonu hodně nahoru dolů a měl jsem chvilky, kdy jsme třeba nehrál a pak jsem zase nastoupil v první lajně. Starší kluci v týmu mi strašně pomáhali. Trošku mě natočili na správnou cestu," řekl Vrána.

Když se nedařilo, zůstával v klidu. "Snažím se na to nemyslet, hráč musí zůstat celou sezonu pozitivní. Když se třeba nedařilo a nemohl jsem dát gól, tak mi starší hráči pomáhali. Já si prožil roky na farmě, zocelilo mě to a pomohlo mi to. Dostal jsem teď šanci a určitě si toho moc vážím," podotkl.

Capitals si podle něj triumf naprosto zasloužili, protože ukázali psychickou sílu. "Sice jsem to vyhrál v první celé sezoně, ale musím říct, že cesta k tomu byla těžká. Všechno musí klapnout do sebe. Hráli jsme sedmý zápas, občas jsme prohrávali i 0:2 na zápasy a museli jsme se z toho vyškrábat. Možná nás to více semklo a ukázali jsme ve finále, že to chceme víc. Proto jsme vyhráli," mínil.

Je přesvědčen, že Washington má na to, aby obhájil. "Věřím, že mužstvo na obhajobu máme. Tím víc mě to motivuje vyhrát znovu a co nejlíp se připravit na další sezonu. Všichni jsme se tam semknuli, jsme jedna rodina a určitě máme šanci to zopakovat," dodal.

Už u toho ale nebude trenér Barry Trotz, který nečekaně skončil. "Já jsem s Barrym prožil hodně chvil, párkrát mě poslal na farmu, ale pak mi dal i šanci. Myslím si, že měl v týmu krásné chvilky. Taky na to čekal dlouho a povedlo se mu to. S tou partou, co máme, nebude těžké přijmout jiného trenéra," doplnil Vrána.