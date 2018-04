V zámoří tipují kouče pro Rangers, nechybí český zástupce

Základní část NHL sotva skončila. Americká média už i tak spekulují, kdo že nahradí Alaina Vigneaulta na pozici trenéra nejslavnějšího klubu nejlepší hokejové ligy na světe. Pozice na lavičce New York Rangers je volná. Novinář Adam Herman sestavil seznam devíti potenciálních mužů, kteří by mohli volné místo zaujmout. Nechybí mezi nimi ani čtyřicetiletý Filip Pešán, který momentálně působí v Liberci a dostal od Hermana divokou kartu.

Pešán zaujal Hermana především tím, že český kouč dostal loni pozvánku do trenérského kempu, aby se podíval, jak to chodí ve farmářském klubu Rangers. Zároveň se mu líbil i style, kterým vede liberecké Bílé Tygry a především i co udělal s reprezentací do 20 let na světovém šampionátu v Buffalu na přelomu roku. "Během turnaje měla český národní tým dobrou strukturu a předváděl zábavný kreativní hokej," vysvětluje Herman své úvahy, proč by se mohl Pešán objevit na lavičce New York Rangers.

There are a number of candidates who could be the next head coach of the New York Rangers. I wrote about nine potential options. https://t.co/HakMmW7ZRi pic.twitter.com/5OL1y9vKJS - Adam Herman (@AdamZHerman) 9. dubna 2018

Čtyřicetiletý kouč patří mezi nejprogresivnější v Česku své generace. Americký novinář se zároveň zaobírá i tím, zda by Pešánova strategie, která funguje v Evropě, měla stejný účinek i za oceánem. "S koučováním v Severní Americe má nulové zkušenosti. V NHL mají kluziště menší rozměry než v Evropě, takže jeho koncept nutně nemusí uspět na menší hrací ploše," zdůrazňuje Herman. "Ale příchod evropského kouče ze zcela jiné hokejové školy může také přinést spoustu nových idejí," dodává vzápětí.

Sám Pešán bere Hermanovo zařazení do seznamu potenciálních trenérů s nadhledem a nemyslí si, že by Rangers potřebovali zrovna jeho. Nyní se soustředí hlavně na složení libereckého kádru pro příští sezónu. Kdyby ho podle jeho vlastních slov novináři napsali coby kandidáta na prezidenta, tak se rovněž, tak se také automaticky nestává uchazečem o hlavu státu.

Větší naděje než Pešám mají tak podle Hermana bývalí nebo stávající trenéři působící v NHL Bill Peters, Dallas Eakins, Todd Nelson nebo další kouči z řad juniorských týmů v zámoří.