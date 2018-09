Vaněček s Chlapíkem zamířili na farmu. Slovák naopak uspěl

Český hokejový brankář Vítek Vaněček se přesunul z přípravného kempu Washingtonu na farmu do Hershey do nižší AHL. Dvaadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu odchytal v přípravě za Capitals ve dvou zápasech 53 minut a z 16 střel inkasoval jednu branku.

Vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2014, jehož si Washington vybral v témže roce v druhém kole draftu na 39. místě, stále čeká na premiéru v NHL v dresu letošního vítěze Stanleyova poháru.

Spolu s ním se přesunul do Hershey i jednadvacetiletý ruský gólman Ilja Samsonov, jehož klub draftoval v roce 2015 na 22. místě a do zámoří se vydal až letos z Magnitogorsku z KHL. V prvním týmu zůstal s jedničkou Bradenem Holtbym šestadvacetiletý Pheonix Copley, který má zatím na kontě v NHL jen dva zápasy za St. Louis.

Vaněček má poslední rok platný tříletý nováčkovský kontrakt, podle kterého má základní příjem 750 tisíc dolarů v případě působení v NHL a 70 tisíc dolarů na farmě. V záložních týmech Capitals působil už uplynulé tři sezony.

V minulém ročníku odchytal za Hershey 32 utkání s průměrem 3,04 branky na zápas, úspěšností zákroků 88,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto. V ECHL za celek South Carolina Stingrays nastoupil ve dvou duelech, měl průměr 2,01 gólu na utkání a úspěšnost 93,5 procenta.

Český hokejový útočník Filip Chlapík opustil kemp Ottawy a přesunul se na farmu do Belleville do nižší AHL. Jednadvacetiletý rodák z Prahy, který v minulé sezoně v NHL v dresu Senators debutoval, dostal v přípravě příležitost ve třech zápasech a vstřelil jednu branku.

Chlapíka draftovali Senators v roce 2015 ve druhém kole na 48. místě. V uplynulé sezoně nastoupil v NHL ve 20 zápasech a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Za Belleville sehrál 52 utkání a zaznamenal 32 bodů za 11 branek a 21 přihrávek. Dočkal se i premiéry v české reprezentaci, za kterou v šesti duelech nebodoval. Do zámoří odešel Chlapík v roce 2014 z juniorky Sparty a tři sezony působil v juniorské lize QMJHL v celku Charlottetown Islanders.

Slovenský obránce Michal Čajkovský naopak uspěl na zkoušce v přípravném kempu Caroliny. Šestadvacetiletý bývalý hráč pražské Sparty, který naposledy působil v KHL v Jekatěrinburgu, podepsal s Hurricanes roční dvoucestnou smlouvu. Zaručuje mu roční příjem 650 tisíc dolarů v případě působení v NHL, při pobytu na farmě mu roční plat klesne na 70 tisíc dolarů.

Pro Čajkovského, který už v Severní Americe strávil od roku 2010 pět let, je to první kontrakt v NHL. Po odchodu ze Slovanu Bratislava odehrál sezonu v juniorské OHL v Kingstonu a pak ve stejné soutěži dva roky v týmu Ottawa 67's. Potom působil na farmách Washingtonu v týmech Reading Royals a South Carolina Stingrays v ECHL i v Hershey v AHL.

Před sezonou 2015/16 se vrátil do Evropy a zamířil do Sparty, v jejímž dresu nasbíral v 80 duelech v extralize 45 bodů za 19 branek a 26 asistencí. Na konci listopadu 2016 odešel do Jekatěrinburgu. V KHL si účastník posledních dvou mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu připsal v 67 zápasech 36 bodů za 12 gólů a 24 přihrávek.