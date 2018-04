Ve hře o Stanley cup je dvacet Čechů. Uspějí?

NHL vrcholí a konečně začínají ty pravé boje o Stanley cup. A hned dvacet Čechů má reálnou šanci v play-off o prestižní trofej zabojovat. Nejpočetnější zastoupení bude série mezi Pittsburghem a Philadelphií, kde se představí až pět českých hráčů.

Největší českou osobností Pensylvánského derby by měl být Jakub Voráček. Ten v základní části nevynechal jediný zápas a připsal si 85 bodů za 20 gólů a 65 asistencí. Lepší čísla má ve Flyers jen Claude Giroux se 102 body.

"První třetina v play-off nikdy nemá nic společného s hokejem," prozradil Voráček po pondělním tréninku, dva dny před prvním zápasem s Pens. "Je to jen o hitech, dělání chyb a držení hlavy nahoře," prozradil důležité aspekty, které mohou rozhodovat.

A na ně by se měl zaměřit i Voráček, protože v posledních vzájemných soubojích bodoval pouze jednou, navíc byl dvakrát vyloučený. A co hůř, Philadelphia všechny čtyři zápasy prohrála. Po boku Voráčka se bude snažit překazit pokus Pittsburghu o zlatý hattrick také Radko Gudas a dvojice brankářů Michal Neuvirth a Petr Mrázek.

Proti této čtveřici bude v dresu tučňáků možná bojovat i Dominik Simon. Tento mladík v sezóně občas nastupoval i po boku Sidneyho Crosbyho a sbíral cenné zkušenosti. Během 33 zápasů posbíral dvanáct bodů. Problémem je, že balancuje na pokraji sestavy a jeho start je nejistý. Naposledy nastoupil 28.3. a posledních pět kol vynechal.

Všechny góly Jakuba Voráčka z této sezony:

Další série, kterou by si fanoušek českého hokeje neměl nechat ujít, nabídne souboj Bostonu a Toronta. V ní se představí hned čtyři čeští zástupci v čele s nejlepším českým střelcem NHL Davidem Pastrňákem.

Ten je před play-off ve vynikající formě. V posledních pěti zápasech se trefil hned třikrát a v tom posledním dokonce překonal i své střelecké maximum. Počet přesných zásahů se zastavil na čísle 35. Z českých hokejistů vstřelil v základní části více branek naposledy více Jaromír Jágr, který zaznamenal 54 gólů v sezoně 2005/06. Od té doby bylo českým maximem 35 tref, které dali ještě Milan Hejduk (2006/07) a Milan Michálek s Radimem Vrbatou (oba 2011/12).

Za Boston hraje i David Krejčí, který se s 44 body v bodování týmu také neztratil. Díky výměně v průběhu ročníku se do této série zapojí i Tomáš Plekanec, který byl dlouhá léta spjatý s Montrealem. V jeho dresu stihl v letošní sezóně odehrát 60 zápasů, ve kterých si připsal 24 bodů. Po výměně do Toronta se mu ale moc nedařilo a do statistik se zapsal pouhými dvěma asistencemi. V této sezóně nijak nezářil ani jeho nový spoluhráč Roma Polák.

Hattrick Gordieho Howe v podání Davida Pastrňáka ze závěru základní části:

Čtyři české hráče na ledě nabídne i souboj mezi v play-off prokletým Washingtonem a Columbusem. Nejproduktivnější Čech v této sérii je teprve dvaadvacetiletý Jakub Vrána. Ten při své první plnohodnotné sezóně skóroval třináctkrát a do kolonky asistencí si připsal ještě o jednu čárku navíc. V obraně mu navíc kryjí záda Michal Kempný a Jakub Jeřábek.

Velkou otázkou je nástup Lukáše Sedláka v dresu Culumbusu Blue Jacket. Ten si totiž při jednom z posledních zápasů v základní části přivodil zranění hlavy a délka léčení je neznámá. Sedlák se usadil v základní sestavě už minulý rok a pravidelně nastupuje ve čtvrté formaci.

Zkušenost pro talenta Zachu

Velkým překvapením letošního ročníku jsou výkony Tampy Bay. Ta v loňské sezoně do vyřazovacích bojů vůbec nepostoupila a letos do poslední chvíle útočila na zisk President´s trophy udělovanou nejlepšímu týmu základní části. Za Tampu hrají také dva Češi Andrej Šustr a Ondřej Palát. Palát dehrál jen 56 zápasů, v nich se ale do statistik stihl zapsat hned 35x. Andrej Šustr odehrál ještě o 12 utkání méně.

Na druhé straně bude stát velký talent českého hokeje Pavel Zacha oblékající dres New Jersey Devils. Pro jednadvacetiletého mladíka je to sice už druhá sezona v NHL, ve které pravidelně nastupuje, ale bude se jednat o jeho první play-off. Zacha se oproti minulému roku dokázal zlepšit o pouhý jeden bod a tak si zvýšil své maximum na 25. Pravidelně ale nastupuje ve druhé formaci a má jisté místo v základní sestavě.

České překvapení sezony

Do play-off se probojoval i tým San José s miláčkem národa Tomášem Hertlem. Ten si po loňské sezoně, kdy odehrál kvůli zranění v základní části jen 49 zápasů, polepšil a vynechal pouze tři zápasy. Psychická pohoda se na něm podepsala a s 46 body se opět stal tahounem svého týmu.

Proti němu se postaví Ondřej Kaše za Anaheim. I on se stal tahounem svého týmu. Od něj to ale před sezonou nikdo neočekával. Když ale ukázal svůj talent naplno, stával se často díky svým šikovným rukám hrdinou týmu.

Šikovné ruce Ondřeje Kašeho:

Posledními českými zástupci v bojích o Stanley cup jsou černí koně celého play-off, Las Vegas. V jeho řadách bojuje o nominaci do každého zápasu Tomáš Hyka a Tomáš Nosek, který má na rozdíl od svého parťáka místo jasné. S Vegas nikdo do play-off nepočítal a nováček celé soutěže šokoval celý svět, když do posledních zápasů bojoval o přední místa v Západní konferenci.

Zvládne Pittsburgh zkompletovat zlatý hattrick, nebo se někomu podaří jeho jízdu přerušit? A zvedne nad hlavu po třech letech Stanley cup opět některý z českých hokejistů? Jasno bude nejdříve na začátku června.