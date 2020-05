Ve stopách NFL. I hokejisty chtějí v zámoří draftovat na dálku

Vedení NHL chce uspořádat letošní draft na dálku a stihnout ho již začátkem června. Tradiční výběr talentů do zámořské hokejové ligy se měl konat 26. a 27. června v Montrealu, ale tyto plány nabourala pandemie koronaviru.

Virtuální draft si na konci dubna s úspěchem vyzkoušela liga amerického fotbalu NFL. Třídenní akce se obešla bez větších technických zádrhelů, a přestože jeho aktéři se ho účastnili z domova, v televizi lámal rekordy ve sledovanosti.

Podle televizní stanice ESPN rozeslal zástupce komisionáře NHL Bill Daly klubům zprávu, v níž liga navrhuje pro draft termín 5. června.

"Je to komplikované, žádné dokonalé řešení neexistuje. Máme za to, že udělat draft v červnu bude přínosné. Je to nezbytná součást ligového byznysu, kterou někdy udělat musíme. Kluby jsou na něj teď připravené, nejspíš líp, než by byly na podzim," řekl Daly v rozhovoru pro rozhlasovou stanici CHED.

NHL byla kvůli šíření koronaviru přerušena 12. března. Vedení ligy doufá, že se povede tuto sezonu dohrát, i když by to znamenalo, že další ročník by začal až v listopadu či prosinci. Vměstnat draft do pauzy mezi sezonami by podle Dalyho mohlo být náročné. "Nechceme se dostat do situace, že budeme muset zvládnout draftovou loterii a draft v krátkém čase, což by se mohlo stát," uvedl.

Rozhodnutí o draftu by mělo padnout příští týden.