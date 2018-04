Vedení ligy neřeklo Marchandovi, aby přestal olizovat hráče.

Souboj Brada Marchanda v dresu Bostonu s jeho soupeřem z Toronta Leo Komarovem se stal hitem internetu v posledních 24 hodinách. Strkanice u mantinelu úvodního duelu druhého kola play off probíhala v pohodě až do chvíle, kdy 29letý útočník začal olizovat tvář soupeře a pokoušel se ho vyprovokovat. Médii následně proběhla zpráva, že podobné praktiky vedení NHL Marchandovi zakázalo. Zástupci ligy i hráč to však odmítají.

Marchand se ohrazoval, že by mu od NHL přišel jakýkoliv zákaz ohledně olizování soupeřů, jak psal zámořský tisk. Vedení ligy mu následně v odpoledních hodinách severoamerického času dalo za pravdu. "Brad Marchand ani tým Bostonu nebyli v souvislosti s tímto incidentem kontaktováni," řekl místopředseda NHL Bill Daly serveru USA Today Sports. "To prostě není pravda," odmítl rázně.

Útočník Bostonu reagoval na vymyšlenou historku z deníku Bostonu Globe. Ten údajně citoval několik dalších zdrojů, jež potvrzovaly, že vedení zámořské soutěže vystavilo Marchandovi zákaz olizování. Marchand poté musel na Twitteru na několika profilech jednotlivých médií opravovat tvrzení a všude psal, že to není pravda.

Původem celého hoaxu je podle všeho sportovní novinář Elliotte Friedman, který napsal po prvním zápasu série mezi Bostonem a Torontem, že by preferoval, kdyby vedení Bruins řeklo Marchandovi, ať přestane lízat soupeře. Friedman se následně odkazoval na telefonát s vedením NHL. Komentátor ESPN Greg Wyshynski poté potvrdil, že tiskový mluvčí NHL Friedmanovu zprávu potvrdil.

Nedostal trest

Celý incident mezi Marchandem a Komarovem se stal hned v úvodním zápase série mezi Bostonem a Torontem. Bruins nakonec postoupili do druhého kola po výhře 4:3 na zápasy. Oba už se přitom v podobné situaci ocitli i na podzim, když v listopadu políbil Marchand Komarova na tvař.

Bostonský útočník však potrestán nebyl, ačkoliv v minulosti pykal již za spoustu hříchů. Jenom v aktuálním ročníku mu vedení NHL pozastavilo činnost za filmování. Za lízání však nikoliv. "Jen jsem se chtěl k němu přiblížit," řekl Marchand tehdy novinářům.

"Neustále pokouší se mi dostat na blízko. Nevím, jestli má pro mě slabost nebo co. Je roztomilý," prohlásil Marchand na adresu Komarova. Útočník Bostonu je v NHL považován za rebela. Fanoušci Bruins ho ale zbožňují a třeba se dočkají nějakého podobného kousku i v sérii druhého kola play off, kdy Medvědi změří síly s Tampou Bay.