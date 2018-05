Vegas je krok od finále, poprvé se trefil i Nosek

Útočník Tomáš Nosek se premiérovým gólem v play-off NHL podílel na výhře hokejistů Vegas 3:2 nad Winnipegem. Golden Knights se ve finále Západní konference ujali vedení 3:1 na zápasy a jediný triumf je dělí od postupu do závěrečné bitvy o Stanley Cup.

Před vhozením úvodního buly uctili diváci a hráči minutou ticha oběti střelby na střední škole v Texasu. Vegas na první branku, která se zrodila v přesilové hře, stačily necelé dvě a půl minuty. Střední útočník Jonathan Marchessault nabil na pravý kruh Williamu Karlssonovi na střelu z první a švédský centr z pokleku překonal gólmana Connora Hellebuycka.

Rovněž Jets udeřili v početní výhodě, a to v polovině utkání, kdy na trestné lavici kvůli podražení seděl Nosek. Na konci akce po ose Blake Wheeler - Dustin Byfuglien stál Fin Patrik Laine, jenž brankáře Marka-Andrého Fleuryho taktéž propálil ranou bez přípravy.

Kapitán Wheeler, s 18 přihrávkami nejlepší nahrávač vyřazovací části, zaznamenal 21. bod, čímž v kanadském bodování dohnal Jevgenije Kuzněcova z Washingtonu a pittsburskou dvojici Jake Guentzel, Sidney Crosby. Útočné duo Penguins sice na stejnou bilanci potřebovalo o čtyři zápasy méně, ale na rozdíl od Kuzněcova s Wheelerem už bodovou sbírku nerozšíří.

V předcházejícím utkání si Golden Knights po brance na 1:1 vzali vedení zpět za 12 vteřin. Tentokrát k tomu potřebovali 31 sekund navíc. Pierre-Edouard Bellemare vyslal od modré na branku Jets nikterak prudkou střelu, kterou Hellebuyck vyrazil pouze před sebe. Francouzský útočník objel s pukem branku a jeho akci dokončil Nosek. Pardubický rodák potřeboval na první trefu v play-off 11 zápasů. Dosud měl na kontě jedinou asistenci, kterou v úvodním souboji prvního kola proti Los Angeles přispěl k vítězné brance.

"Pokaždé s vámi otřese, když po vyrovnání okamžitě inkasujete. Vezme vám to vítr z plachet. Hráli jsme doma, takže to diváky nabudilo. Nose dal skvělý gól," řekl útočník James Neal. "To, že se dokážeme vrátit zpátky do hry ihned poté, co skórují, je klíčovým faktorem série," prohlásil Fleury.

Jets odpověděli v 46. minutě. Nerozhodný stav obstaral bek Tyler Myers pohotovým zakončením z pravého kruhu mezi Fleuryho betony. Jelikož kotouč skončil v zadní části sítě a ztratil se z dohledu, hráčům Winnipegu chvíli trvalo, než se z gólu začali radovat.

O třetím vítězství nevadského celku za sebou rozhodl v 54. minutě Reilly Smith střelou z levého kruhu nad Hellebuyckovo pravé rameno. Ostrý projektil se ještě otřel o břevno. Kanadský útočník se dočkal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Druhou hvězdou se stal Fleury, který zastavil 35 střel hostů. K úspěchu Golden Knights dopomohl i fakt, že ubránili útočníka Marka Scheifeleho, se 14 góly nejúspěšnějšího střelce vyřazovací části.

Nový klub NHL dělí od účasti ve finále jediná výhra. "Poslední krok je vždycky nejtěžší. Musíme být pořád stejně soustředění a nemyslet moc dopředu. Je třeba se zkoncentrovat na utkání, které je před námi, protože do toho půjdou naplno," řekl Fleury, který ve 14 duelech obdržel průměrně 1,72 gólu a pochytal 94,5 procenta střel.

V historii NHL se pouze New Jersey Devils v roce 2000 povedlo v konferenčním finále otočit nepříznivý stav 1:3 na zápasy a postoupit. Stalo se tak na úkor Philadelphie. "Láme nám to srdce, ale musíme jít dál. Hvězdy jsou na jejich straně, ale věčně to tak nezůstane," uvedl Hellebuyck. "Konec série je pořád daleko," dodal bojovně Myers.

Jets v jednu chvíli v závěrečné třetině vedli na střely 12:2, ale Fleury zůstal neprůstřelný. "Takový zápas vyhrajeme v devíti z deseti případů. Jejich brankář předvedl mimořádné zákroky, je to dobrý hokejista. Někdy vám nezbývá než před takovým hráčem smeknout klobouk," ocenil Fleuryho Wheeler.

"Jsem si jistý, že dokážeme uspět, máme dobrý tým. Bojujeme. Už jsme si prošli nepříjemnými situacemi a zvítězili jsme, když jsme to nejvíce potřebovali," řekl trenér Winnipegu Paul Maurice.