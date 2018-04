Vegas suverénně postupuje, Washington poprvé vyhrál

Hokejisté Vegas postoupili jako první do druhého kola play off NHL. Nováček soutěže ovládl po výhře 1:0 v Los Angeles sérii 4:0 na zápasy. Postupu se přiblížil i Winnipeg, který uspěl na ledě Minnesoty 2:0 a vede v sérii 3:1. Favorizovaný Washington zabral po dvou domácích prohrách a vítězstvím v Columbusu 3:2 ve druhém prodloužení snížil stav série na 1:2.

Jen čtyřikrát v historii soutěže otočil tým sérii z 0:3. Právě Los Angeles je poslední, komu se to povedlo (v roce 2014), ale Vegas žádné drama nepřipustilo. Vítěz Pacifické divize uzavřel sérii stejným výsledkem, jakým ji začal - výhrou 1:0. Jediný gól a svůj první v play off vstřelil ve 25. minutě bývalý obránce Los Angeles Brayden McNabb, který ještě minulý rok za Los Angeles hrál.

Hlavním hrdinou zápasu i celé série se stal gólman Marc-André Fleury. Trojnásobný vítěz Stanleyova poháru zneškodnil v utkání 31 střel a v závěrečných sekundách kryl i velkou šanci domácích na vyrovnání. Bývalý gólman Pittsburghu pustil ve čtyřech zápasech jen tři branky.

"Věděli jsme, že jsme v něm získali superstar. Má s play off ohromné zkušenosti a náš tým pozvedl. Los Angeles na něho tlačilo, ale on se nedal," řekl trenér Vegas Gerard Gallant na adresu Fleuryho, který si připsal ve vyřazovací části 66. výhru. V historických tabulkách se tím osamostatnil na jedenáctém místě od Dominika Haška.

Vegas pokračuje ve snové sezoně. V základní části vyhrálo Pacifickou divizi, získalo přes sto bodů a překonalo řadu nováčkovských rekordů. Žádný tým, který rozšířil soutěž, nevyhrál ve svém premiéře v play off první sérii 4:0. "Děláme to co ostatní. Hrajeme a snažíme se vyhrát. To je vše," prohlásil Fleury.

Los Angeles, které prohrálo všechny čtyři zápasy o gól, chyběly góly lídrů - Anže Kopitar skóroval jednou a Dustin Brown s Tylerem Toffolim vůbec. "V průběhu sérii jsme se zlepšovali a dnes jsme podali nejlepší výkon. Vytvořili jsme si mnoho kvalitních šancí, ale neproměnili jsme je. Trápili jsme se v koncovce," přiznal trenér John Stevens.

Winnipeg porazil Minnesotu

Obě branky Winnipegu dal Mark Scheifele, který otevřel skóre v poslední minutě první třetiny a v závěru zpečetil výhru trefou do prázdné branky. Gólman Connor Hellebuyck se oklepal z šestigólového přídělu v minulém utkání a 30 zásahy oslavil nominaci na Vezinovu trofej, která byla oznámena v den utkání. Dalšími kandidáty na cenu pro nejlepšího gólmana sezony jsou Pekka Rinne (Nashville) a Andrej Vasilevskij (Tampa Bay).

"Nevím, zda to ovlivnilo můj výkon. Snažím se připravit na každý zápas stejně a každý den dělám to samé. Ale je to krásné ocenění," uvedl Hellebuyck. Předchozí zápas střídal po šesti inkasovaných brankách a vyslechl si pokřiky domácích fanoušků, že je cedník. "Když dostanete hodně branek, chcete být příště lepší. Ale nic jsem na své hře neměnil," řekl.

Hellebuyck, který si připsal první nulu v play off, předvedl nejdůležitější zákrok v úvodu druhé třetiny. Minnesota mohla rychle odpovědět na vedoucí gól soupeře, ale v přečíslení tři na jednoho vychytal gólman Winnipegu Matta Dumbu lapačkou. Domácím také citelně chyběl lídr Zach Parise, který utrpěl v minulém utkání zlomeninu hrudní kosti.

Trenér Minnesoty Bruce Boudreau se po utkání zlobil na rozhodčí, že nevyloučili Joshe Morrisseyho za krosček do krku Erika Staala. Domácí mohli mít za stavu 0:0 více než minutu dlouhou výhodu dvou mužů v poli. "Rozhodli se nevylučovat, protože už jsme hráli přesilovku. Stálo nás to zápas," řekl kouč naštvaně. Morrissey, který se po utkání Staalovi za svůj zákrok omluvil, asistoval o dvě a půl minuty později u vítězné trefy.

Washington opět přišel o vedení, utkání ale nakonec zvládl

Washington ztratil v obou domácích zápasech dvoubrankový náskok a prohrál v prodloužení. I tentokrát přišel o vedení 1:0 a 2:1, ale v 89. minutě se přiklonilo štěstí na stranu Capitals. Obránce Columbusu Zach Werenski chtěl po zákroku brankáře Sergeje Bobrovského odpálit puk do bezpečí, ale trefil Larse Ellera. Puk se pak po několika odrazech dostal do branky od Ellerovy brusle.

"Trefilo to jeho, mě, jeho, mě. Opakovalo se asi čtyřikrát, než puk prošel za čáru. Smůla," popsal situaci Werenski. "Byl to strašný gól. Měl jsem pocit, že nějaký takový rozhodne. Ale vítězství není kvůli tomu o nic méně sladší a znamená hodně. Hrálo se dlouho, jsem si jistý, že jsou teď v kabině mnohem unavenější než my. Je to povzbuzující výhra, vrátila nás do série," uvedl Eller.

Do sestavy Washingtonu se vrátil Jakub Vrána, který zůstal minule mezi náhradníky. Poprvé v letošním play off chytal za Capitals od úvodní minuty Braden Holtby. Zkušený gólman kryl 33 střel a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. Za nerozhodného stavu 2:2 ho dvakrát zachránila tyč.