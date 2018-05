Velká zábava a hodně stresu. Jsem šťastný, říká střelec Nosek

Životní zápas sehrál v prvním finále play off NHL český hokejový útočník Tomáš Nosek, který dvěma góly zařídil vítězství Vegas nad Washingtonem 6:4. Pětadvacetiletý pardubický odchovanec, který po třech letech strávených převážně na farmě Detroitu dostal naplno prostor v nejlepší lize světa až v dresu nováčka, se v NHL trefil dvakrát v jednom utkání vůbec poprvé.

Po zápase si vychutnal vedle výhry i ocenění pro první hvězdu zápasu a led T-Mobile Areny po aplausu opouštěl do rozradostněné kabiny Golden Knights jako poslední. "Jsem šťastný," komentoval Nosek pro server nhl.com úspěšný vstup do série.

Jeho čtvrtá formace s Ryanem Reavesem a Pierrem-Edouardem Bellemarem se v utkání prosadila celkem třikrát. Ve třetí třetině otočila výsledek z 3:4 na 6:4. Nosek měl podíl ve 43. minutě už na vyrovnaní na 4:4, ale asistence mu nakonec připsána nebyla. Přihrávka v souboji s krajanem Michalem Kempným napoprvé neprošla na volného Reavese. Puk se k němu dostal až po následném nešťastném odpalu Kempného.

V polovině závěrečné třetiny se Nosek dočkal premiérové vítězné trefy. Zůstal volný před brankou a z levé strany jej našel ideálně křížnou přihrávkou obránce Shea Theodore.

"Věděl jsem, že bude přihrávat, protože má výborný přehled. Našel jsem si tam místo u vzdálenější tyče, dostal jsem skvělou přihrávku a už bylo snadné to zakončit," popsal Nosek. Velmi se soustředil, aby obrovskou šanci proměnil. "Říkal jsem si jen, že to musím správně trefit."

Velká zábava a hodně stresu

Nosek, který pak ještě zpečetil výsledek do prázdné branky, odešel do zámoří roce 2014, kdy podepsal jako nedraftovaný volný hráč dvouletou smlouvu s Detroitem. Za tři roky v dresu Red Wings dostal šanci jen v 17 duelech v NHL a vstřelil jednu branku. Hrál na farmě v Grand Rapids a loni získal v nižší AHL Calder Cup.

Nováček z Vegas si jej vybral loni v červnu v rozšiřovacím draftu a Nosek v jeho dresu zaznamenal v 67 zápasech základní části 15 bodů za sedm gólů a osm asistencí. V play off si hned při prvním startu připsal přihrávku, ale pak vyšel v devíti duelech naprázdno a mezitím v posledních dvou zápasech série 2. kola se San Jose v sestavě chyběl.

Nyní má z posledních tří duelů na kontě čtyři body za tři góly a asistenci. Vstup do finále si patřičně užil. "Byla to velká zábava a také hodně stresu. Vyhráli jsme a to je nejdůležitější. Jsme šťastní, že jsme odvedli skvělou práci a ve vyrovnaném zápase jsme zlomili stav 4:4," uvedl Nosek.

Potřebujeme další tři

Tým Vegas, který skončil v základní části se 109 body z 82 zápasů třetí v Západní konferenci, vyhrál třináctý ze 16 zápasů v play off. Desetigólovou přestřelku prožili Golden Knights v play off poprvé. "Je to finále, asi to bylo trošku nervózní. Tak to prostě je, někdy padne jen jeden gól, jindy zase deset," prohlásil Nosek.

Vedle Noska se trefili další čtyři spoluhráči a opět se podle něj ukázala síla celého mužstva. "Ukázali jsme, že hrajeme jako tým. Je to stejné celou sezonu. Dvacet hráčů a opět nás držel Marc-Andre (Fleury). Musíme v tom pokračovat," doplnil Nosek.

K tomu, aby Golden Knights dosáhli jako druhý nováček v historii po celku Toronto Arenas (1918) na Stanleyův pohár, je podle Noska ještě dlouhá cesta. I proto hodnotil zápas s úsměvem, ale bez velkého vzrušení. "Je to jenom jedno vítězství, ještě potřebujeme další tři. Pak to budou samozřejmě o hodně větší emoce," dodal.