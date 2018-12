VIDEO: Bizarní odraz, impotentní rychlopalba i Krejčího zápis

Noc v NHL byla pro hokejové labužníky jako dělaná. V bohaté nabídce hned dvanácti zápasů se událo i několik velmi zajímavých momentů. On-line deník TÝDEN.CZ vybral ty tři nejzajímavější.

Milník pro Krejčího

České duo v Bostonu řádí. Davidové Krejčí s Pastrňákem si po zranění Patriceho Bergerona náramně sedli a produktivitou táhnou Medvědy. Mladší z kolegů je se 44 body (22+22) nejproduktivnějším Čechem v zámoří. Zkušenější parťák dosáhl v noci 600. bodu v zámoří, na který mu nahrál právě Pastrňák. "Byl jsem připravený na střelu z voleje. Pasta mi dal puk do ideálního prostoru, ale měl jsem štěstí, protože to byla střela z velké vzdálenosti," popisoval svůj gól Krejčí, kterým dosáhl velkého milníku.

Na Dána Nikolaje Ehlerse bude chtít po uplynulém večeru hodně rychle zapomenout kanadský gólman ve službách San Jose Martin Jones. Nešťastný odraz kotouče od zadního mantinelu zapříčinil, že brankář Sharks byl mimo brankoviště a dánský útočník Winnipegu měl lehkou pozici ke skórování. V závěrečné třetině poté přidal ještě dvě branky, čímž zkompletoval hattrick a podílel se výrazně na výhře svého týmu v Kalifornii poměrem 5:3.

Jako na střelnici

Z diváckého pohledu se odehrál velmi atraktivní zápas v Calgary, kam zavítala Tampa Bay. Domácí tým v průběhu zápasu ztratil nadějné vedení 3:1 a utkání za stavu 4:4 došlo do prodloužení, ke kterému nemuselo ovšem dojít. To by však hráči Plamenů nesměli trestuhodně selhat v koncovce v průběhu prodloužení, kdy se pokoušeli překonat brankáře Louise Dominguea ze všech stran. Ale rychlopalba ze čtyř nadějných pozic nechala vyniknout pouze gólmana Tampy.