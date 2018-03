VIDEO: Crosby dal neuvěřitelný gól! Navíc dosáhl milníku

Uplynulý večer patřil kapitánovi Pittsburghu Penguins. Kanaďan Sidney Crosby se v nočním programu NHL postaral o neuvěřitelný gól, který se podle zámořských médií zařadí mezi jeho TOP 5 v kariéře, ačkoliv jich vstřelil už 406. Tučňáci nakonec porazili Montreal na svém ledě 5:3. Třicetiletý hokejista vyšperkoval úžasný večer tím, že při posledním gólu svého tmu si připsal sedmistou asistenci v kariéře a mezi aktivními hráči je na čtvrtém místě.

Běžela 35. minuta zápasu mezi Pittsburghem a Montrealem. Hostům se podařilo otočit nepříznívý vývoj zápas z 0:2 na 3:2. Z vedení se však neradovali moc dlouho, protože jim vydrželo pouhých 38 sekund, než v čase 35:02 vyrovnal Sidney Crosby.

Kapitán Pittsburghu předvedl parádní kousek, když si ve vzduchu zažongloval s pukem, čímž přelstil krajana Careyho Price, kterému znechutil návrat na led po měsíční pauze, a vyrovnal skóre. "Neuvěřitelný gól!" zařval komentátor a není se čemu divit. V zámoří se ihned jeho trefa začalo hovořit, že trefa proti Montrealu bude patřit mezi jeho pět nejlepších v kariéře.

Třicetiletý Kanaďan byl následně u toho, když Pittsburgh pečetil vítězství v závěru zápasu. Minutu a půl před koncem pečetil výhru Penguins nad Montrealem gólem do prázdné brány Američan Jake Guentzel. Crosby se na jeho trefě podílel jako druhý asistent, čímž si připsal celkově sedmistou přihrávku v kariéře NHL.

Crosby je zároveň mezi aktivními hráči se 700 asistencemi na třetím místě. Na druhého Švéda Henrika Sedina z Vancouveru ztrácí dalších 124 gólových nahrávek. V čele je Crosbyho krajan Joe Thornton působící v San Joce, jenž nasbíral dokonce 1 030 prihřávek v kariéře.

Kromě velkého milníku Sidneyho Crosbyho nabídl zápas Pittsburghu s Montrealem i další netradiční věci. Oba týmy měly k dispozici v zápase trestné střílení, které však ani jeden nevyužil. Navíc došlo v průběhu zápasu i ke zranění čárového rozhodčího.

Trefil se i Kaše

Hokejový útočník Ondřej Kaše přispěl ve středečním utkání NHL jedním gólem k výhře Anaheimu 4:0 na ledě Calgary. Kadaňský rodák skóroval po měsíci. V brance poražených nastoupil od třetí třetiny David Rittich, který pustil jeden gól z pěti střel.

Kaše, který v předchozích třináctí zápasech zaznamenal jen dvě asistence, zvýšil v polovině zápasu na 2:0. Český útočník dostal na pravou stranu puk do jízdy, krásně se obtočil kolem obránce Bretta Kulaka a v pádu vstřelil bekhendem svůj osmnáctý gól sezony. Zbývající dvě branky přidali obránce Hampus Lindholm a Francois Beauchemin, který tvrdou ranou zpoza pravého kruhu překonal v 58. minutě Ritticha.

Anaheim byl velmi efektivní, v branku proměnil čtyři ze šestnácti střel. Zbytek obstaral gólman John Gibson, který zneškodnil 29 pokusů a připsal si čtvrtou nulu v sezoně. Kalifornský klub čtvrtou výhrou v řadě poskočil v Západní konferenci do postupové osmičky do play off. Calgary se naopak vyřazovací část vzdaluje a na druhou divokou kartu ztrácí sedm bodů, přičemž mu zbývá odehrát v základní části už jen sedm zápasů.