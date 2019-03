VIDEO: Holyfield knockautoval hokejistu, hala aplaudovala

Hokejová Carolina boří v NHL zažité zvyky. Její hráči po zápase organizovaně děkují publiku. V Evropě normální věc, za oceánem ovšem nevídaná. A nic na tom nemění fakt, že Hurikáni některé rituály kopírují, jak podotýkají někteří závistiví fanoušci jiných organizací. Ale nemají pravdu, oslavy bývají velmi kreativní. Z pátku na sobotu jim "vikingský pozdrav" opepřil boxerskou vložkou kontroverzní mistr světa Evander Holyfield.

Bowling, domino, jízda kajakem a po pátečním zápase i box s mistrem světa. To je jen malý výčet děkovaček, které mají v současné sezoně na svědomí hráči Caroliny pod taktovkou sedmatřicetiletého kapitána Justina Williamse, jenž vše diriguje. Hokejisté Huricanes věří, že jim to může přinést štěstí, ale kromě toho je těší, že dělají něco navíc pro lidi. "Za posledních devět let jsme nic nevyhráli, tohle nám může dodat sebedůvěru. Potřebovali jsme něco změnit," vysvětloval ještě na podzim Williams. Děkovačky předávají emoce a vyvolávají pocit sounáležitosti. "Proč si těch pár minut po vítězném zápase s fanoušky nevychutnat? Proč to s nimi neoslavit?" tázal se tehdy kouč Brind ´Amour.

Společným znakem pro rituály Caroliny je zrychlující se tleskání, jež je ve sportovním světě neochvějně spojováno s Islandem a jejich vinkingským původem.

Páteční oslava po výhře 5:2 nad St. Louis byla ale jiná než ty předešlé. Hokejisté se sice jako tradičně sjeli do půlkruhu a začali po islandsku vytleskávat, ale po chvíli hala potemněla. Pak se rozsvítil kruh a do něj vjel nejtrestanější hráč zápasu Jordan Martinook, aby vyzval k souboji vzácného vyzyvatele. Do haly totiž vstoupil několikanásobný boxerský mistr světa v těžké váze Evander Holyfield, který se do historie mimo jiné zapsal tím, že Mike Tyson mu v zápase o světový titul ukousl kus ucha.

Diváci se dostali do extáze. Holyfield si ale s číslem 4X na zádech nebral žádné servítky a útočníka Martinooka první ranou poslal k zemi. Samozřejmě, že šlo o nahraný úder pro diváky. Spoluhráči pak Martinooka do šatny doslova odtáhli. Vzhledem k popularitě pozápasových show jak ze strany hráčů, tak publika se dá očekávat, že se brzy přidají i další týmy. A pro NHL to bude jen dobře, protože podobné akce vtáhnou fanoušky ještě více do hry.

A proč s tím vlastně jako první začala Carolina? O tom existuje spousta dohadů a možné stopy vedou i do české extraligy. Mezi hráči v NHL je velmi oblíbený YouTube kanál bývalého brankáře Juliuse Hudáčka, jak například upozornil web USA Today, když se novinka objevila. A ten je známý podobnými show. Rusové mají také jasno. Inspiraci vidí u Jevgenije Kuznecova, s nímž Williams v minulosti hrával a děkovačka "jízda na kajaku", která proběhla jako jedna z prvních, by mohla být odkazem na něj. Odpověď je ale možná prostší. V organizaci Huricanes je spousta Evropanů včetně Petra Mrázka, kteří s tím mohli přijít.