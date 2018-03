VIDEO: Kde je puk? V NHL padl nejbizarnější gól za poslední roky

Kanadsko-americká NHL přináší téměř v každém kole překvapivé momenty. To, co se však stalo v utkání čtyřiasedmdesátého kola mezi Carolinou a Arizonou, nemá obdoby. Brankář Hurricanes Cam Ward si totiž dal pravděpodobně nejkurióznější vlastní gól všech dob. Nahozený kotouč se mu odrazil od mantinelu přímo do mezírky mezi botou a bruslí, načež s ním kanadský gólman zajel až do své branky. Video okamžitě obletělo celý internet.

Kdo v noci ze čtvrtka na pátek dorazil na hokej do PNC Areny, rozhodně nelitoval. Nejenže přítomní diváci viděli souboj, v němž padlo neuvěřitelných jedenáct branek, dočkali se také historického momentu. O ten se postaral Cam Ward, zkušený brankář Caroliny.

Nepřekonal ale žádný milník, jak byste si možná mysleli. Rodák z kanadského Saskatoonu si vstřelil dost možná nejkurióznějšího "vlastence" všech dob. Zpočátku se přitom vůbec nezdálo, že ze zdánlivě nevinné akce může nějaká branka padnout. Ward si dojel za svou klec pro nahozený kotouč, aby ho následně rozehrál jednomu ze svých spoluhráčů. Puk se však "ztratil" z dohledu.

Jak je to možné? Kotouč zamířil přímo do mezírky mezi Wardovou botou a bruslí, čehož si samozřejmě čtyřiatřicetiletý strážce tří tyčí vůbec nevšiml, a tak se vrátil zpět do brankoviště. Ke vší smůle poté zajel přímo za brankovou čáru, čímž si dal vlastní gól.

Video rázem obletělo celý svět a Ward získal nechtěnou slávu. "Během své kariéry jsem už dostal mnoho smolných gólů, ale u tohoto vím jistě, že je top," řekl v pozápasovém rozhovoru. "Můžu si tu sednout a předstírat, že mě to netrápí, ale trápí."

"Kousek" vítěze mistrovství světa 2007 poté okomentoval i kouč Hurricanes Bill Peters, jehož nevídaný moment taktéž překvapil. "To naštve každého. Je to jeden z těch gólů, který s vaší psychikou zamává. Pak si říkáte, co ještě přijde dál. Celá ta situace byla velmi zvláštní," uvedl jedenapadesátiletý lodivod.

Přestože se Wardovi nyní směje celý svět a o jeho vlastenci informují téměř všechna média, nešťastný moment ho nakonec příliš mrzet nemusí. Jeho spoluhráči totiž dovedli utkání do vítězného konce a po výhře 6:5 se posunuli na desáté místo Východní konference.