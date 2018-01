VIDEO: Na střídačku hlavou napřed. Kameraman pobavil NHL

Zápas nabídl sedm branek, kanadský střelec Patrice Bergeron zaznamenal hattrick. Diváci, kteří sledovali duel kanadskoamerické NHL mezi New Yorkem Islanders a Bostonem, se ale možná přesto nejvíc pobavili v momentu, jenž s hrou příliš společného neměl. Komickou chvilku slávy si totiž užil televizní kameraman, jehož vystoupení na ledě pobavilo celou arénu.



Utkání nakonec skončilo vítězstvím hostujícího Bostonu v poměru 5:2, přičemž zmíněný Bergeronův hattrick byl významným jazýčkem na jeho vahách. V sestavě Bruins nechyběli ani dvě české stálice, David Krejčí se do statistik zapsal dvěma gólovými přihrávkami, jeho jmenovec Pastrňák asistoval jednou. Boston po cenné výhře poskočil už na druhé místo Východní konference, hned za Tampu, která je aktuálně nejlepším mužstvem celé ligy.



A čím že na sebe kameraman upoutal pozornost? V polovině poslední třetiny se v komerční pauze vydal na led ke střídačce Islanders, aby pořídil co nejdetailnější záběry. Jenže jako by trochu zapomněl, že na ledě to občas může trochu klouzat. Nejprve proto málem skončil na zemi, už když kolem něj na hráčskou lavici přelézal útočník Barzal. Kameraman se o něj však dokázal zachytit a celou situaci naštěstí ustál. O pár vteřin později ale takové štěstí neměl.

Na ledě se už schylovalo k tomu, aby hra mohla pokračovat, kameraman se proto hodlal urychleně odebrat na střídačku. Nakonec se mu to ale povedlo mnohem rychleji, než by si asi přál. V jedné ruce stále držel kameru a pokusil se přelézt mantinel, aby hokejisty nezdržoval. Za hrazením však najednou zmizel, když nečekaně přepadl hlavou napřed a s nohama komicky vytrčenýma vzhůru.

Poblíž sedící náhradní brankář Islanders Greiss se nestačil divit tomu, co právě viděl. Kameraman z bizarního pádu naštěstí vyvázl bez zranění a společně s kanonýrem Bergeronem se stal druhým hrdinou zápasového večera.