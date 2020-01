VIDEO: Největší ránu v NHL má Weber. Mezi bruslaři zvítězil Barzal

Kanadský obránce Shea Weber z Montrealu vyhrál v dovednostních soutěžích před Utkáním hvězd NHL v St. Louis počtvrté v kariéře soutěž o nejtvrdší střelu. Kraloval s pokusem vyslaným rychlostí 171,4 kilometrů za hodinu. Čtvrtý triumf v řadě v souboji o nejrychlejšího bruslaře unikl Connoru McDavidovi z Edmontonu, který skončil druhý za Mathewem Barzalem z New York Islanders.

Čtyřiatřicetiletý Weber navázal na svá prvenství z let 2015, 2016 a 2017 a porazil loňského vítěze Johna Carlsona z Washingtonu, který vystřelil rychlostí 168,2 km/h. Svůj pokus předvedl před soutěžícími také šestapadesátiletý sedminásobný vítěz soutěže Al MacInnis. Legenda St. Louis předvedla s dřevěnou hokejkou výkon 161,6 km/h.

Po rekordních třech triumfech v bruslařském klání se musel McDavid spokojit s druhým místem za Barzalem. Nový vítěz objel kolo za 13,175 sekundy. McDavida, který dosud kraloval při své účasti pokaždé, nechal za sebou o 0,040 vteřiny.

13.175! That's what it took for Mat Barzal (@Barzal_97) to win the fastest skater. #NHLAllStar



🇺🇸: https://t.co/BPA9H9xoCb @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/6MkI69aK8P @Sportsnet pic.twitter.com/1c7G5aTngA