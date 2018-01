VIDEO: Neuvěřitelný Price! Předvedl zákrok jako Hašek

Mnozí zámořští experti jej považují za vůbec nejlepšího gólmana současnosti. A Carey Price v brankovišti Montrealu pravidelně ukazuje, že o svou výtečnou pověst nechce jen tak přijít. V prodloužení čtvrtečního utkání proti Tampě Bay předvedl dvojici neuvěřitelných zákroků, kterými dal zavzpomínat na legendárního Dominika Haška. Pohyby české hvězdy v bráně totiž mnohdy byly podobně divoké.



V montrealském Bell Centre se hrál vyrovnaný zápas, který gólmanům patřil po celou dobu. Jediné dva góly padly zkraje druhé třetiny v rozmezí čtyřiačtyřiceti sekund. Na trefu domácího Paccorettyho bleskově odpověděl ruský střelec Tampy Nikita Kučerov a srovnal na 1:1. A pak už Price s protějškem Vasilevským své brány zcela uzamkli.



Třicetiletý Kanaďan v kleci Canadiens si nakonec i s prodloužením připsal čtyřiačtyřicet zákroků, Vasilevskij o sedm méně. Ten nejpůsobivější zásah si Price schoval až na prodloužení. V něm je od doby, kdy jej hrají jen tři hráči na každé straně, často vidět bláznivá hra "nahoru dolů" se spoustou individuálních úniků.



Do jednoho z nich se dostal i útočné duo Lightning Palát-Johnson. Český forvard v přečíslení dva na jednoho dokonale načasoval přihrávku na volného spoluhráče, který byl před kanadským brankářem úplně sám. Price ale jeho prudkou střelu zblízka dokázal vyrazit před sebe. Při zákroku se však dostal do nehokejové pozice a odklouzal částečně mimo bránu. Ondřej Palát se tak dostal k volnému puku a měl výraznou šanci, aby zápas rozhodl. Jenže fantom v bráně Montrealu byl proti.

Price se v brankovišti komicky převalil, Palátovi čelil v absurdním postavení. Český útočník ještě zamíchal pukem na hokejce, jeho střela však našla jen nohu Price, který se široce roztáhl před brankovou čárou. Diváci v montrealské aréně šíleli, jejich miláček předvedl zákrok, za který by se nestyděl ani Dominik Hašek v dobách největší slávy.

Toho si všimli i fanoušci na internetu. "Druhý zákrok byl čisté štěstí, Price se tam válel jako ryba na suchu a neměl vůbec tušení, co dělá," napsal na Twitteru jeden z nich. "Ne, to je metoda, zeptejte se Dominika Haška," reagoval na něj vtipně další.



Price se k celému momentu vyjádřil stručně. "Na chvíli jsem se v té situaci ztratil, ale pak jsem se převalil a znovu jsem viděl, co můžu dělat," popsal. Dobrou formu si pak udržel i do samostatných nájezdů, kdy postupně pokryl pokusy Pointa, Kučerova i Stamkose. O bodu navíc pro Montreal rozhodl jediný přesný pokus útočníka Byrona.



I ten ale vyzdvihl především Priceův famózní dvojzákrok v prodloužení. "Všichni jsme to viděli z lavičky, ten první zásah byl neskutečný. A jak se pak překulil? Ani nevím, co na to říct. Pokaždé si myslíte, že už jste viděli všechno, co umí a on vždycky přijde s něčím ještě lepším," nešetřil Byron svého spoluhráče v bráně chválou.



Price zkrátka znovu ukázal, že v superlativech se o něm nehovoří jen tak.