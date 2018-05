VIDEO: Palát nahrál na gól, Kempný krosčekoval Johnsona

Hokejisté Tampy Bay zvítězili i s přispěním jedné přihrávky Ondřeje Paláta ve Washingtonu 4:2 a snížili stav finále Východní konference NHL na 1:2. Český útočník asistoval u vítězné branky na 3:0, v polovině utkání ale domácí po jeho chybě snížili. Na straně poražených předvedl opět nešetrný zákrok obránce Michal Kempný, který před brankou krosčekoval Tylera Johnsona.

Hlavní rozdíl ve srovnání s předchozími zápasy byl podle trenérů v přístupu hráčů. "Nebyli jsme důrazní jako obvykle. Nevycházely nám akce jako minule, byli jsme trochu mimo. To se nesmí stávat, pokud chcete uspět," konstatoval trenér Washingtonu Barry Trotz. "Pokud necháte opravdu dobrým týmům, jakým oni jsou, více volného prostoru, dorazí vás. To se v prvních dvou zápasech stalo. Dnes jsme k nim rychleji přistupovali a neměli moc času, aby něco vymysleli," uvedl kouč Tampy Bay Jon Cooper.

Tampa Bay si vypracovala tříbrankový náskok v rozmezí 14. a 24. minuty. První dvě trefy zápasu vstřelila po podobných akcích v přesilových hrách: Victor Hedman přihrál od modré čáry a střelou bez přípravy vymetli horní růžek Steven Stamkos z levého kruhu a Nikita Kučerov z pravého.

Při třetím gólu Palát posunul puk do pravého kruhu Kučerovovi, který na sebe navázal protihráče i pozornost gólmana Bradena Holtbyho. Ruský útočník poté uvolnil ze druhé vlny najetého Hedmana, který zakončil akci do prázdné branky.

"Vždy, když jdu na led, snažím se být rozdílovým hráčem a efektivní na obou stranách hřiště," prohlásil Hedman, který bodoval v osmi utkáních v řadě (1+10). Jde o nejdelší sérii obránce v play off od roku 1995. Švédský bek, který je jedním ze tří kandidátů na nejlepšího obránce sezony, strávil na ledě 25 minut a i přes velkou produktivitu byl po utkání nejpyšnější na to, že hosté ubránili všechna tři oslabení.

Hedman byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, předčil ho pouze Andrej Vasilevskij. Ruský gólman, který v předchozích dvou zápasech inkasoval desetkrát, kryl 36 z 38 střel. "Je to náš nejlepší hráč. V prvních dvou utkáních jsme mu moc nepomohli, dlužili jsme mu to. Dnes jsme mnohem lépe bránili a myslím si, že se mu zvedlo sebevědomí, když viděl, jak hrajeme," řekl obránce Anton Stralman.

Palát si vylepšil bilanci v play off na pět branek a pět asistencí, ale svůj příspěvek znehodnotil chybou. Rodák z Frýdku-Místku ztratil u hrazení v obranném pásmu pod tlakem soupeře puk a Brett Connolly snížil. Klid vrátil Tampě Bay v 36. minutě Brayden Point, který se zorientoval ze všech nejlépe ve skrumáži před brankou.

Washington zdramatizoval zápas gólem Jevgenije Kuzněcova až v závěru při hře bez brankáře, k níž se odhodlal už v 57. minutě. Ještě předtím mohl snížit Jakub Vrána, ale jeho střelu zastavila ve třetí třetině tyč.

Hosté se tak vrátili do hry o postup. "Musíme mít krátkou paměť a dnešní zápas hodit za hlavu. Nikdo nečekal, že vyhrajeme 4:0, že? Všichni jsme věděli, že to bude těžká série. Teď si musíme odpočinout a zůstat pozitivní," uvedl Kuzněcov.

Kuzněcov s krajanem Alexandrem Ovečkinem dohromady vypálili 21 střel. "Nikdo nám neříkal, že to bude snadné a že nám tady v naší aréně darují dvě výhry. Musíme hrát příště chytřeji a s větším touhou zvítězit," podotkl Ovečkin.

Tampa Bay se v utkání strachovala i o zdraví dvou klíčových hráčů. Kapitán Stamkos schytal do pravého kolena střelu od spoluhráče Braydona Coburna. Johnsona poslal Kempný k ledu nešetrným úderem do horní části zad. Český obránce, který už minule krosčekoval do obličeje Cedrica Paquettea a dostal za zákrok pokutu, byl za faul potrestán dvouminutovým vyloučením. Oba útočníci Lightning zápas dohráli.

Drsný zákrok Michala Kempného: