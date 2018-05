VIDEO: Selhání v nejhorší chvíli. Rinne pustil dva hloupé góly

I v pětatřiceti letech pořád patří k nejlepším brankářům hokejového světa, v Nashvillu si Pekky Rinneho nesmírně váží. Finský gólman je dlouholetou oporou Predators, v letošní sezoně je dovedl k Prezidentskému poháru pro vítěze základní části NHL. Na Stanley Cup však nedosáhnou, ve druhém kole play-off byl nad jejich síly Winnipeg. A právě Rinne si vybral slabší momenty v tu nejhorší možnou chvíli.



Nashville nejprve přešel přes Colorado, silný Winnipeg se už však ukázal být mnohem obtížnějším soupeřem. Vyrovnanou sérii, ve které výhoda domácího prostředí v podstatě nehrála roli, proto musel rozhodnout až sedmý zápas. Predators do něj nevstoupili dobře, nakonec prohráli 1:5 a jejich sen o zisku slavné trofeje se rozplynul.



Rinne v rozhodujícím duelu odehrál jen něco málo přes deset minut, po dvou rychle inkasovaných gólech přepustil místo svému mladšímu krajanovi Sarosovi. "Nejdůležitější zápas sezony a já jsem tým nechal ve štychu," smutnil pak zkušený finský brankář, který má na kontě mimo jiné reprezentační stříbro ze světového šampionátu 2014.



O co šlo? Rinne se nechal dvakrát nachytat v situacích, které je zvyklý bez problémů zvládat. Nejprve mu na bližší tyči propadla za záda střela Myerse, o chvíli později si neporadil ani s nahozením Stastnyho. "Já jsem zodpovědný za to, že naše sezona skončila právě dnes," zpytoval Rinne svědomí.





"Je těžké pochopit, co se stalo, nemůžu hledat žádné výmluvy. Cítil jsem se dobře, naprosto zdravý, bez zranění i jakýchkoliv výkyvů formy v play-off. Strašný pocit," soukal ze sebe finský brankář po zápase. Nashville po jeho vystřídání sice brzy dokázal snížit díky přesilovkové trefě P.K. Subbana, pak už ale dávali góly zase jen hosté.



"Ale Pekka byl hlavní důvod, proč jsme se vůbec dostali až sem," zastal se svého brankáře Subban. "Každý by ho chtěl mít v týmu," doplnil ještě. Klíčový zápas sezony však Rinne tentokrát nezvládl, z postupu do finále se i proto raduje Winnipeg. O titul nejlepšího celku Západní konference se utká s nováčkem z Vegas, druhou dvojici bojující nadále o Stanley Cup tvoří ve Východní konferenci Tampa Bay a Washington.