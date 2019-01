VIDEO: Simon vstřelil kuriózní gól. Zazářili i další

Útočník Dominik Simon pomohl v pátečním utkání NHL gólem k výhře Pittsburghu 4:0 nad Winnipegem a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Skóroval také Tomáš Nosek, který přispěl brankou a asistencí k vítězství Vegas 3:2 na ledě Anaheimu.

Obránce Filip Hronek si připsal poprvé v NHL v jednom utkání dva body, když se podílel dvěma asistencemi na vítězství Detroitu 4:3 v prodloužení nad Nashvillem. Přihrávku zaznamenal ještě Radek Faksa, který s Dallasem porazil Washington 2:1 v prodloužení.

Simon, který v minulém utkání ukončil šestnáct zápasů trvající gólový půst, zvýšil ve druhé třetině na 3:0 z přečíslení tři na dva. Bezprostředně po celé akci rozhodčí signalizoval, že gól nepadl, protože Connor Hellebuyck ukryl bekhendový pokus českého hráče v lapačce. Opakovaný záběr ale prokázal, že se gólman Winnipegu dostal při zákroku s pukem za brankovou čáru.

"Myslel jsem si, že to byl gól, ale nebyl jsem si jistý," uvedl Simon, který se verdikt dozvěděl, když seděl na střídačce. "Jsem rád, je to skvělý pocit. Ze všeho nejdůležitější ale je, že vyhráváme. Teď nám to lepí," dodal. Simon hýřil v zápase aktivitou, na branku vyslal sedm střel a za bezgólového stavu ho v jedné z šancí zastavila tyč.

Pittsburgh položil základ osmé výhry v řadě v patnácté minutě, v níž se během 33 sekund prosadili Olli Määttä a Matt Cullen. Druhý jmenovaný skóroval s notnou dávkou štěstí, protože se puk odrazil do branky od jeho ramene. Zbývající gól přidal v závěru Kris Letang. Brankář Matt Murray zneškodnil 33 střel a dosáhl na třetí nulu v sezoně.

Nosek si nejdříve připsal přihrávku u úvodní branky zápasu, při které Nate Schmidt propálil od modré čáry vše, co mu stálo v cestě. Anaheim v úvodu druhé třetiny slepenými góly otočil skóre, ale český útočník zhruba v polovině utkání vyrovnal. Nosek se nejdříve snažil před brankou tečovat střelu a poté si našel odražený puk, který v pádu pohotově doklepl. O 31 sekund později rozhodl Max Pacioretty.

Vedení Vegas mohl ještě ve druhé třetině zvýšit agilní Nosek, který v zápase pětkrát vystřelil, ale tentokrát trefil tyč. Na druhé straně měl v posledních sekundách utkání na hokejce vyrovnání Ondřej Kaše. Český útočník se obtočil kolem branky do střelecké pozice, ale nezamířil přesně.

Detroit, který prohrál předchozích šest zápasů, otočil s Nashvillem v rozmezí 25. a 52. minuty skóre z 0:2 na 3:2. Hronek přihrál na první gól, když ve středním pásmu posunul puk rozjetému Andreasi Athanasiouvi, který parádním bekhendovým zakončením snížil. Na obratu se podílel i Thomas Vanek, který ozdobil tisící start v soutěži gólem.

"Jako malé dítě jsem v Rakousku snil, že si zahraju jeden zápas v NHL, a teď jich mám tisíc. Navíc jsem v něm skóroval, vyhráli jsme. Měl jsem tu rodinu, přátele. Fanoušci byli úžasní. Byl to perfektní večer," rozplýval se Vanek. Jeho výkonu přihlíželi manželka Ashley, jedenáctiletý syn Blake a osmiletá dvojčata Kade a Luka. "Už jsou dost staří, aby chápali, co se děje. Je to pro nás všechny mimořádný moment," podotkl.

Nashville vyrovnal při hře bez brankáře, ale Detroitu zařídil bonusový bod úchvatnou individuální akcí Dylan Larkin. Americký útočník vystřihl sólo jak z počítačové hry: zavezl puk do pásma, u mantinelu se zbavil protihráče, zamířil mezi kruhy a bekhendovým zakončením rozhodl. U jeho trefy si připsal přihrávku Hronek, který má nyní na kontě šest bodů (2+4).

Obě branky Dallasu v zápase s Washingtonem vstřelil Tyler Seguin, který ještě před týdnem čelil kritice šéfa klubu Jima Litese, že je málo produktivní. K prvnímu gólu mu pomohl Faksa, který v přesilové hře výborně clonil před brankou a Seguin uspěl z dorážky.

New Jersey vyhrálo 3:2 po nájezdech na ledě Arizony a po rozstřelu si mohl zhluboka odechnout Pavel Zacha. Český útočník zkazil rozehrávku zpoza vlastní branky, puk zachytil Conor Garland a vyrovnal na 1:1.