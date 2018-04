VIDEO: "To byla hloupá otázka." Pastrňák odpálkoval novináře

Čeká jej nejdůležitější zápas letošní sezony. Český hokejový útočník David Pastrňák se společně se svými spoluhráči z Bostonu připravuje na sedmý duel osmifinále play-off NHL proti Torontu. Přestože se momentálně nenachází v úplně ideálním rozpoložení, po úterním tréninku dokázal pobavit většinu příznivců, když si poradil s pichlavou otázkou novináře.

Hokejisté Bostonu dokázali ovládnout úvodní tři ze čtyř úvodních duelů osmifinálové série play-off, a tak díky komfortnímu náskoku nikdo nepochyboval, že se propracují do další fáze. Bruins ale nabídnuté mečboly nedokázali využít a nechali svého soupeře srovnat krok.

O posledním postupujícím do závěrečné osmičky vyvolených týmů se tak rozhodne v sedmém mači. Kdo v něm uspěje, dostane šanci zabojovat o prestižní Stanleyův pohár. Kdo prohraje, může si začít užívat volna po náročné sezoně, případně se připravovat na blížící se mistrovství světa v Dánsku.

Přestože si obě mužstva přejí první variantu, pod tlakem bude hlavně Boston. Kádr vedený slovenským kapitánem Zdeno Chárou zkrátka "musí" dle příznivců vzhledem k vývoji celé série postoupit. Zato "javorové listy" z Toronta půjdou na led v naprosté pohodě.

"Tlak leží na nich, oni musí zvítězit. My nemáme co ztratit. Budeme se zápasem jen bavit. Všichni nás už odepsali, ale my se dokázali vrátit a jsme jeden zápas od postupu," řekl novinářům Jake Gardiner, nejproduktivnější bek Toronta v základní části.

Pastrňák se s novinářem nemazlil

A bostonští hráči to moc dobře vědí. Není tak divu, že část kabiny zasáhla před klíčovým soubojem značná nervozita. Ta se pochopitelně projevuje i na českém útočníkovi Davidu Pastrňákovi, jemuž se v posledních čtyřech utkáních příliš nedařilo.

I proto byl jednadvacátý nejlepší střelec základní fáze po úterním tréninku terčem mnoha novinářů a čelil pichlavým otázkám. Jednoho ze žurnalistů třeba zajímalo, zda havířovský rodák provede ve své hře nějaké změny, když ve třech ze čtyř posledních zápasů nebodoval.

A reakce talentovaného bruslaře? Zvídavého novináře s ironickým smíchem odpálkoval. "Nebudu nic měnit. Dostávám se do šancí, střílím, ale brankář předvádí povedené zákroky. Myslím, že toto byla opravdu hloupá otázka," řekl Pastrňák.

📹 David Pastrnak asked if he's going to make any adjustments to start scoring again said he's not going to change anything and that was a pretty stupid question #NHLBruins #WBZ pic.twitter.com/dbPX21T8XB