VIDEO: Útočník Bostonu v "bitce" pořádně olízl tvář protihráče

Opět na sebe upoutal veškerou pozornost. Hokejový útočník Bostonu Brad Marchand předvedl v utkání čtvrtfinálové série play-off NHL mezi Bostonem a Tampou Bay další nepochopitelný exces. Během jedné z lehkých potyček totiž olízl tvář protivníka Ryana Callahana, čímž navázal na podobný incident, jehož se dopustil před dvěma týdny. Jeho chování nyní odsoudili nejen fanoušci, ale také trenér soupeře Jon Cooper.

Patří k nejlepším hráčům kanadsko-americké NHL, zároveň má ale pověst velkého provokatéra a průšviháře. Brad Marchand z Bostonu Bruins už stihl v letošní sezoně kromě 103 bodů a trestu za filmování nasbírat také spoustu nepřátel.

Před dvěma týdny obletěl svět nepochopitelný incident, během něhož kanadský útočník políbil krk bouřliváka Lea Komarova. Výjimečný zkrat? Ne tak docela. Rodák z Halifaxu nyní na zmíněnou situaci navázal.

Jednonásobný vítěz Stanleyova poháru totiž ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play-off proti Tampě Bay olízl tvář Ryana Callahana, čímž posunul svou drzost na ještě vyšší úroveň a stal se opět nejprobíranějším sportovcem celého internetu.

Ještě více než samotný čin ale fanoušky pobouřila Marchandova reakce, kterou pronesl při pozápasovém setkání s novináři. "Zasloužil si to, čtyřikrát mě udeřil do obličeje," uvedl. Tato slova rázem kromě samotných stoupenců odsoudil i Jon Cooper, kouč Tampy. "Ve hře není absolutně žádné místo pro něco takového. Nechápu to. Jak byste se cítili, kdybych teď šel za vámi a olízl vám bradu?" řekl.

Fanoušci ostatních klubů už začali volat po tom, aby se chováním mistra světa z roku 2016 začala konečně zabývat disciplinární komise, jež by mohla častému hříšníkovi udělit zápasový distanc. Ten by si Marchand pravděpodobně přenesl i do dalšího ročníku, jeho Boston je totiž po prohře 3:4 jeden zápas od vyřazení.