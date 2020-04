VIDEO: Všeuměl Roenick. Bývalý hokejista pobavil fanoušky

Tohle asi dalo práci. Bývalá hokejová hvězda Chicaga nebo Phoenixu Jeremy Roenick se připojil k výzvě #AtHomeAllStar a parádním způsobem fanouškům na sociálních sítích předvedl, jak v nadsázce vypadá jeho život v karanténě.

"Zůstávám aktivní, aby pak na mně karanténa nebyla poznat," vzkázal na twitteru a připojil obdivuhodně sladěné video.

Během minutového výkonu předvede své umění snad ve všech myslitelných sportech. Na závěr pak přijde i vtipná pointa.

Ve svém příspěvku vyzval i další ke splnění neobvyklé výzvy. Možná se tak brzy dočkáme povedeného videa z dílny současných hvězd NHL T. J. Oshieho nebo P. K. Subbana.

Staying active to cancel out my quarantine snacks! I challenge @PKSubban1 @TJOshie77 @JManziel2 @ericstonestreet to be a #AtHomeAllStar by @SInow.💪🏻 pic.twitter.com/R1G4ATNPCP