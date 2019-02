VIDEO: Vtipná tiskovka. Tortorella si volal s matkou reportéra

Rodiče se musí poslouchat. Tímto heslem se řídil trenér hokejového Columbusu Blue Jackets John Tortorella, když při své tiskové konferenci zvedl jeden z mobilních telefonů patřící přítomnému reportérovi, protože na něj opakovaně volala majitelova matka.

Známý bouřlivák se pro změnu ukázal jako velmi vtipný chlapík. "Paní Reedová? Dobrý den, tady je John Tortorella. Jsem zrovna uprostřed tiskové konference," začal hovor s matkou jednoho z novinářů v sále, který by se v tu chvíli nejraději propadl hanbou do země. "To je v pořádku. Radši se budu bavit s vámi než s vaším synem," pokračoval s úsměvem na rtech kouč celku zámořské NHL.

Šedesátiletý kouč nejprve na telefonní přístroj nereagoval, když ale před ním zavibroval potřetí za krátkou chvíli a vyrušil v otázce reportérského kolegu Aarona Portzlinea, rozhodl se jej vzít a hovořit. "Koukal jsem, že už jste synovi volala několikrát," prohodil k Reedově matce. "Ano, je to velmi neslušné, že vám ještě nezavolal zpět," pokračoval ve vtipné promluvě.

Své chování následně vysvětlil tak, že přijmutí hovoru byla zkrátka slušnost. "Vždyť matka volala synovi. Jen jsem ji chtěl ujistit, že ji její syn neignoruje," pověděl lidem v místnosti, kteří si užili několik sekund opravdové zábavy.

Tortorella má také k veselosti důvod. V posledních hodinách přestupního termínu NHL mu byly přivedeny posily Duchene, Dzingel, McQuaid a Kinkaid. "Myslím, že Jarmo Kekäläinen (generální manažer klubu) to trochu rozvířil. Chce vyhrát," uvedl spokojeně, ale už ve vážném tónu kouč Modrokabátníků.

Právě díky těmto zvučným jménům se dostal Columbus mezi favority na zisk Stanley Cupu.