Vítěz Stanley Cupu řekl v přímém přenosu, že porazil rakovinu.

Právě končila první přestávka zápasu NHL mezi Chicagem a Vancouverem. Komentátor Pat Foley však místo shrnutí a analýzy první třetiny začal hovořit o úplně něčem jiném. Jeho kolega, hokejový expert pro americkou televizi NBC a bývalý hráč zámořské soutěže Eddie Olczyk, totiž vyhrál nejdůležitější zápas života, když zvítězil nad rakovinou tlustého střeva.

V srpnu loňského roku se 51letý Olczyk dozvěděl nepříjemnou zprávu. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu tlustého střeva, která byla již ve čtvrtém stádiu. Moc šancí mu nedávali, on přesto nad ní zvítězil. "Jsem hrdý na to, že poslední sken chemoterapie nevykazoval žádné známky rakoviny. Porazil jsem tuto zákeřnou nemoc. Nikdy v životě jsem neslyšel lepší zprávu," ´řekl s úlevou a úsměvem Olczyk v přestávkovém programu.

Olczyk absolvoval poslední chemoterapii 19. Února a díky tomu, že dokázal zákeřnou nemoc porazit, tak se odhodlal vyzvat i ostatní, ať boj s rakovinou nevzdávají do poslední chvíle. "Nebyl jsem tvrdý hráč, ale měl jsem ochotu jít do těžkých oblastí, abych získal body," prohlásil

Olczyk, který v NHL strávil 16 let. Ve kterých získal 794 bodů (342+452) v 1 031 zápasech.

"Jsem mnohem tvrdší, než jsem si myslel. Každý, kdo bojuje s touto chorobou, není slabý. Není to normální, když cítí tyhle pocity. Zůstaňte silní, věřte, že jste silnější a že rakovinu porazíte," vyzval Olczyk v přímém přenosu ostatní lidi, aby boj se zákeřnou nemocí nevzdávali. "Pokud mohu inspirovat i pouze jenom jednu osobu, bylo pro mě vhodné si tím projít," dodal vzápětí 51letý bývalý hokejista.

Olczyk získal v roce 1994 i vytoužený Stanley Cup, který vyhrál s týmem New York Rangers. O šest let později ukončil aktivní kariéru. Dlouho držel rekord v počtu utkání, kdy bodoval za sebou. Společně s krajanem Philem Kesselem se zapsal do produktivity v osmnácti zápasech v řadě, než ho před dvěma lety překonal Patrick Kane v dresu Chicaga. Olczyk se dal i na trénování a dvakrát se dostal na střídačku Pittsburghu. Před šesti lety se dostal i do americké síně slávy.