Voráček dostal trest za tvrdou hru. Oběť mu slíbila odvetu

Český hokejový útočník Jakub Voráček vyfasoval v hokejové NHL trest na dva zápasy. Faulovaný obránce New York Islanders Johnny Boychuk na něj při odchodu z ledu křičel, že ho dostane.

Jen co se devětadvacetiletý útočník vrátil po zranění do sestavy, hned je zase mimo ni. Opora zámořského celku Philadelphia Flyers se ve třetí třetině rozhodnutého duelu proti New Yorku Islanders postavila do cesty k němu směřujícímu Johnnymu Boychukovi a srazila ho k ledu. Voráček inkasoval pětiminutový trest za nedovolené bránění.

Zároveň byla hokejovému šikulovi poprvé v životě pozastavena činnost, vynechá dvě utkání (doma s Ottawou a Washingtonem). Jako součást penalizace přijde také o 88 709 dolarů (více než dva miliony korun) ze mzdy. Letci tak při snaze proniknout na příčky zaručující play-off přijdou na chvíli o svého tahouna.

Sama oběť však nenechá faul na svoji osobu jen tak. V momentě, kdy opouštěl ledovou plochu, s čímž mu pomáhali spoluhráči a člen realizačního týmu, se zkušený obránce otočil k Voráčkovi a prohodil: Já tě dostanu!

Can’t wait to see Part 2 of this unfold. Boychuk is coming for you Voracek 👊🏻 pic.twitter.com/BDbl2f3UcG - Hockeys Heaven™️ (@HockeysHeaven) 10. března 2019

Jestli se opravdu bude konat odveta, mají se fanoušci a hlavně Voráček na co těšit. Pětatřicetiletému zadákovi se totiž v NHL nepřezdívá "Bum bum Boychuk" pro nic za nic.