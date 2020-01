Voráček i Krejčí rozhodli o vítězství. Skóroval i Nečas

Útočník David Krejčí rozhodl v NHL gólem v 53. minutě o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Vegas. Český centr si připsal i přihrávku a byl vyhlášen první hvězdou úterního zápasu. Vítěznou branku vstřelil také Jakub Voráček a Philadelphia i díky jeho desáté trefě v sezoně porazila Pittsburgh 3:0. Martin Nečas pomohl gólem k výhře Caroliny 4:1 nad Winnipegem. V dresu vítězů kryl Petr Mrázek 16 střel.

Boston dvakrát prohrával. V prvním případě vyrovnal Jeremy Lauzon, který po přihrávce Krejčího prostřelil od modré čáry vše, co mu stálo v cestě. Na začátku třetí třetiny upravil Jake DeBrusk na 2:2 a Krejčí, který vynechal předchozí dva zápasy kvůli zranění, otočil stav z dorážky. Český útočník nejdříve tečoval střelu Brandona Carla, kterou Marc-Andre Fleury reflexivně vyrazil, a následně doklepl puk do prázdné branky.

"Chtěli jsme vyhrát poslední zápas před Utkáním hvězd. Můžeme si teď trochu užít přestávku," uvedl Krejčí, který už poslední dva dny trénoval. Bruins ale zvažovali, zda by nebylo užitečnější nechat českého hráče ještě odpočívat. "Vždy chcete hrát. Cítil jsem se včera i ráno dobře, chtěl jsem hrát. Jsem rád, jak jsme se rozhodli," dodal.

V Bostonu vládne spokojenost: v lize je tým druhý o bod za Washingtonem a Atlantickou divizi vede o osm bodů před Tampou Bay. "Víme, jak hrát, a poznáme, kdy nám to jde a kdy ne. Máme v tabulce 70 bodů, jsme v čele divize. Jsme šťastni, kde jsme a jak se to vyvíjí. Ale víme, že to nejdůležitější přijde v play off," podotkl Krejčí.

Jeho spoluhráč David Pastrňák, který bude v Utkání hvězd kapitánem Atlantické divize, nebodoval. Na straně poražených odehrál Tomáš Nosek dvoustý zápas v NHL.

Voráček, druhá hvězda zápasu, otevřel skóre v 26. minutě. Český útočník si najel z levé strany za obranu Pittsburghu na přihrávku Seana Couturiera a bekhendovou kličkou překonal Tristana Jarryho. V závěru druhé třetiny zvýšil James van Riemsdyk a výhru Philadelphie zpečetil Justin Braun v power play gólem do prázdné branky.

Brian Elliott potřeboval k první nule od listopadu 2018 pouze devatenáct zákroků. "Když jim dáte čas a prostor, využijí toho. Dobře jsme se ale pohybovali. To byl klíč k úspěchu. Dobře jsme i bránili a pohlídali si jejich nejlepší hráče. Řekl bych, že jsme je svým výborným defenzivním výkonem frustrovali," prohlásil Elliott.

Kouč Pittsburghu Mike Sullivan ale podotkl, že hosté Philadelphii zápas hodně usnadnili. "Nedohrávali jsme souboje, s pukem jsme nic nevymysleli. Scházelo nám nasazení, kluci nespolupracovali. Nenašel bych na naší hře nic pozitivního. To je zklamání," prohlásil. Řada Sidneyho Crosbyho, který nastupuje s Dominikem Simonem, byla na ledě u dvou branek.

Carolina položila základ výhry v úvodní třetině, kterou ovládla 3:1. Nečas vstřelil ve třetí minutě první gól zápasu. Jedenadvacetiletý útočník dostal na pravém křídle přihrávku do jízdy, natlačil se před branku a průnik zakončil bekhendovou kličkou. "To byla jediná možnost, co jsem mohl udělat. Přední tyč měl dobře pokrytou, tam nebylo žádné místo," komentoval Nečas dvanáctý zásah v sezoně. Český hráč je v tabulce střelců mezi nováčky na třetím místě, s 21 góly vede jeho krajan Dominik Kubalík z Chicaga.

Hlavním hrdinou zápasu se stal Justin Williams, který se v lednu vrátil k hokeji po osmi měsících. Zkušený útočník rozhodl minule v prvním startu v sezoně rozstřel, tentokrát dal dva góly Caroliny. "Neočekával jsem to, ale ani mě to nepřekvapuje," řekl trenér Rod Brind'Amour na adresu Williamse, který minulou sezonu dovedl Hurricanes v roli kapitána do finále Východní konference.

V září ale oznámil, že si potřebuje na nějaký čas od hokeje odpočinout. Vrátil se ve velkém stylu. "Cítil jsem se dnes dobře. Lépe než minule a těžil jsem ze skvělých přihrávek," prohlásil Williams. "Ve druhé třetině jsme ale nehráli dobře, trochu jsme se odchýlili od našeho systému. Petr (Mrázek) nemusí vždy chytit to, co dnes chytil. Podržel nás, vyhráli jsme. To je skvělé," dodal.

Kubalík teprve podruhé v lednu nebodoval a s Chicagem podlehl doma Floridě 3:4. Za vítěze dal hattrick Frank Vatrano. Newyorské derby vyhráli Islanders, kteří na ledě Rangers vedli už o čtyři góly a nakonec zvítězili 4:2.