Voráček pomohl gólem k výhře Philadelphie, Kubalíkovo Chicago v play off končí

Hokejisté Philadelphie porazili Montreal i díky asistenci Jakuba Voráčka 2:0, v sérii vedou 3:1 a jedna výhra je dělí od postupu do semifinále Východní konference play off NHL. Přihrávku si připsal i Dominik Kubalík, který s Chicagem podlehl Vegas 3:4 a sezonu mu skončila. Nejvýše nasazený tým Západní konference ovládl sérii 4:1 na zápasy a je prvním postupujícím do 2. kola.

Vyřazení odvrátil Washington, když v zápase s New York Islanders otočil z 0:2 na konečných 3:2 a snížil stav série na 1:3. Dallas zdolal Calgary 2:1 a vede 3:2 na zápasy.

Voráček vstřelil v minulém zápase jediný gól utkání, tentokrát asistoval v sedmé minutě u vítězné trefy. Kladenský odchovanec na útočné modré čáře přenesl hru z levé strany na pravou, kde si puk vyměnili Sean Couturier s Michaelem Rafflem, který vymetl horní růžek branky. Druhý gól přidal v závěru prostřední třetiny Philippe Myers. Brankář Flyers Carter Hart kryl 29 střel a vychytal druhé čisté konto za sebou.

"Nehrajeme perfektní hokej, děláme chyby. Když se ale nějaké dopustíme, Carter vytáhne skvělý zákrok. Je ohromně důležitou součástí našeho týmu, o tom není sporu," uvedl trenér Philadelphie Alain Vigneault na adresu mladého gólmana. Hart, jemuž bylo před pěti dny 22 let, je druhým nejmladším brankářem v historii NHL, který udržel v play off nulu ve dvou zápasech po sobě.

Hart kraluje brankovišti Pittsburghu

Montreal, který v kvalifikaci vyřadil Pittsburgh, v sérii vyhnal Harta ve druhém utkání na střídačku. Od té doby ho nemůže překonat. "Není příjemné, když dva zápasy nedáte gól. Měli jsme šance, ale neproměnili jsme je. Cítím, že jakmile to prolomíme, rozstřílíme se. Jen musíme být okolo branky hladovější," řekl Tomáš Tatar, který dal v sérii dvě branky.

Chicago v předchozím duelu prodloužilo sérii výhrou 3:1 a výborně začalo i páté utkání, když vedlo 2:0. U první branky asistoval Kubalík, jehož střelu dorazil Jonathan Toews. Vegas na přelomu první a druhé třetiny vyrovnalo, ale brzy opět prohrávalo, když jeho obrana zapomněla na Patricka Kanea. Aktivnější Golden Knights otočili, vítězný gól si připsal ve 42. minutě Alex Tuch.

"Jsme rádi, že jsme sérii ukončili a že ji máme za sebou. Hodně nám to ztížili, donutili nás, abychom si postup tvrdě vydřeli," řekl trenér Vegas Peter DeBoer, jehož svěřenci získali tři body za výhry o gól včetně jednoho prodloužení.

Kubalíkovo první play off v NHL

Na postupu Vegas se podílel jednou trefou Tomáš Nosek, který se ale ve druhém utkání série zranil a od té doby nehraje. Kubalík si ve svém prvním play off NHL připsal osm bodů (4+4) v devíti zápasech, přičemž většinu posbíral v nezapomenutelném debutu (2+3).

Islanders začali zostra, už v desáté minutě vedli 2:0 a po dvou jejich akcích ještě zazvonila tyč. Trenér Washingtonu Todd Reirden si po druhé inkasované brance vybral oddechový čas a jeho svěřenci na začátku druhé třetiny vyrovnali. Po hezkém průniku snížil Jevgenij Kuzněcov a v přesilové hře svou typickou střelou z levého kruhu bez přípravy vyrovnal Alexandr Ovečkin. Ruský útočník dokonal obrat ve 44. minutě z přečíslení.

Reirden si pochvaloval, že po time outu viděl na ledě jiný Washington. "Soupeři jsme vnutili trochu více svůj styl hry, víc jsme se drželi v útočném pásmu. Taky jsme začali hrát s větším nasazením. Pokud nebudeme bojovat jako v posledních padesáti minutách, nemůžeme pomýšlet na úspěch. Bez toho to nejde," podotkl kouč.

Washington se pokouší o náročný obrat

V historii NHL otočily sérii z 0:3 na zápasy jen čtyři týmy. "Pokud budeme hrát stejně, máme šanci," prohlásil Ovečkin, který se vítězným gólem posunul v tabulce střelců play off na 18. místo před Sidneyho Crosbyho a Gordieho Howea. Na kontě má 69 zásahů. Jakub Vrána si nepřipsal ani v sedmém utkání po restartu NHL gól nebo přihrávku, navíc v sérii s Islanders má ve statistice +/- šest záporných bodů.

Islanders jsou i přes prohru v dobré pozici. "Zbytečnými vyloučeními jsme je dostali do zápasu, z jedné přesilovky vyrovnali. Nakoplo je to, poté už byl zápas o jedné střele," řekl kouč Islanders Barry Trotz, jehož svěřenec Cal Clutterbuck nedohrál zápas po nárazu od Radka Gudase. "V pozici, v jaké byl, ho nemusel takhle atakovat. Ale Cal se měl puku zbavit dříve," komentoval trenér střet.

Dallas otevřel skóre utkání s Calgary v 11. minutě po pěkné kombinaci Tylera Seguina s Jamie Bennem, který zakončil do prázdné branky. Ještě v první třetině vyrovnal Mikael Backlund střelou zpoza pravého kruhu. Vyrovnaný zápas rozhodl v čase 41:12 John Klingberg. Švédský obránce překonanal ranou od modré čáry Cama Talbota, kterému trenéři i po pěti gólech z minulého utkání dali opět přednost před Davidem Rittichem.