Voráček vystřelil Flyers výhru, Nashville ovládl základní část

Útočník Jakub Voráček zařídil v NHL gólem v 55. minutě výhru Philadelphie 4:3 nad Carolinou a přiblížil tým k účasti v play off. Hokejisté Flyers drží druhou divokou kartu a mají čtyřbodový náskok před Floridou, která ve čtvrtek udolala Boston 3:2 a uchovala si ještě teoretickou šanci. New Jersey si zajistilo postup do vyřazovací části vítězstvím 2:1 nad Torontem, ke kterému přispěl gólem Pavel Zacha.

Voráček rozhodl zápas individuální akcí, když převzal puk ve středním pásmu a vypálil z pravého kruhu přes obránce k bližší tyči. "Abych byl upřímný, nemířil jsem. Jen jsem se snažil trefit branku," přiznal Voráček. Trefil se podvacáté v sezoně a tuto metu překonal v NHL popáté v kariéře. Asistenci u vítězné branky si připsal Radko Gudas.

Philadelphii stačí v posledním duelu základní části získat bod anebo zaváhání Floridy, která má před sebou dvě utkání. "Je to s námi v této sezoně nahoru dolů, ale nikdy se nevzdáváme. Myslím si, že nikdo nečekal, že se ještě dostaneme do play off, když jsme (v listopadu) prohráli deset zápasů za sebou. Ale zabojovali jsme a teď to máme ve svých rukách. To je skvělé," těšilo Voráčka.

Brankář Petr Mrázek zůstal jen na střídačce Philadelphie, protože Brian Elliott už je po operaci fit a chytal po téměř dvou měsících. Kanadský gólman nepůsobil jistě, dvě branky pustil z ostrého úhlu.

Luongovo jubileum

Pro hráče Floridy byl zápas s Bostonem dvojnásobně důležitý, protože chtěli zpříjemnit Robertu Luongovi 1000. start v soutěži. Panthers začali s velkým elánem a v desáté minutě vedli 2:0. Boston ale ztrátu na přelomu první a druhé třetiny smazal. Vyrovnávací gól připravil David Krejčí. Nerozhodný stav zlomil až v 55. minutě Jared McCann, který nahradil v průběhu zápasu v první formaci zraněného Alexandera Barkova.

"Nebylo to vůbec jednoduché. Cítil jsem se dnes trochu zpomalený, ale hráči odehráli nejlepší zápas v sezoně. Nepustili je do žádné vážnější šance. Dali mi nejlepší dárek, jaký mohli," řekl Luongo. Před ním odchytali tisíc zápasů jen Martin Brodeur (1266) a Patrick Roy (1029).

Nashville má pohár

Prohra Bostonu pomohla rozluštit tajenku vítěze základní části. Prezidentovu trofej získal poprvé Nashville, který zvítězil ve Washingtonu 4:3. Predators navázali na úspěšné loňské tažení v play off, kdy se z posledního postupového místa probojovali až do finále.

"Je skvělé, čeho jsme dosáhli. Ale právě na příkladu Washingtonu můžeme vidět, že vyhrát základní část ještě neznamená, že budeme úspěšní i v play off. Ale je skvělé, že v něm budeme mít na rozdíl od minulého roku výhodu domácího prostředí," řekl útočník Nashvillu Filip Forsberg. Washington vyhrál základní část v předchozích dvou sezonách a pokaždé vypadl ve druhém kole s Pittsburghem.

New Jersey vstřelilo obě branky Torontu v prostředním dějství, ve kterém otočilo stav z 0:1. Obrat odstartoval Zacha. Český útočník vybojoval ve středním pásmu u hrazení kotouč, vyměnil si ho s Patrickem Maroonem a střelou z levého kruhu k bližší tyči vyrovnal. Druhou trefu přidal Miles Wood a Devils, kteří skončili minulý rok poslední ve Východní konferenci, se díky výhře kvalifikovali do play off poprvé od roku 2012.

Loučení švédských dvojčat

Z českých hráčů skóroval ještě Tomáš Hertl, který gólem do prázdné branky zpečetil výhru San Jose 4:2 nad Coloradem. Střeleckou hvězdou čtvrtečního programu byl Dustin Brown, který čtyřmi góly vystřílel výhru Los Angeles 5:4 v prodloužení nad Minnesotou.

Krásným způsobem se rozloučili Daniel a Henrik Sedinové, kteří před třemi dny oznámili konec kariéry, s fanoušky Vancouveru. Ve svém posledním domácím zápase zařídila švédská dvojčata gólem v prodloužení výhru 4:3 nad Arizonou. Daniel rozhodl svou druhou trefou v zápase, Henrik mu na obě branky přihrál. Sedinové, kteří v NHL oblékali po 17 let jen dres Vancouveru, sklidili během zápasu několikrát potlesk ve stoje.

Ondřej Pavelec podal spolehlivý výkon v brance New Yorku Rangers, kteří prohráli v derby s Islanders 1:2. Český gólman inkasoval obě branky mezi 25. a 28. minutou. V prvním případě tečoval jeho spoluhráč nešťastně střelu Thomase Hickeyho od modré čáry. Při druhém gólu vyšachovali Islanders obranu Rangers a Anthony Beauvillier zakončil do prázdné klece.