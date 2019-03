Vrána dal dvě branky, Gaudreau nasbíral šest bodů

Hokejisté Washingtonu vedli díky dvěma gólům Jakuba Vrány v úterním utkání NHL na ledě Pittsburghu 2:0, ale nakonec prohráli 3:5. Brankář David Rittich zastavil 22 střel New Jersey a dovedl Calgary k výhře 9:4. Hlavním strůjcem vítězství se ale stal Johnny Gaudreau, který vstřelil hattrick a na další tři góly přihrál. Tomáš Hertl bodoval pošesté za sebou, když jednou přihrávkou pomohl San Jose porazit Winnipeg 5:4.

Vrána otevřel dvacátou brankou sezony skóre zápasu, když se prosadil v závěru první třetiny střelou z pravého kruhu k bližší tyči. Český útočník zvýšil v polovině utkání z nenápadné akce. Jeho střelu od pravého mantinelu vyrazil gólman Matt Murray nad sebe a puk, který ztratil z dohledu, mu propadl za záda do branky.

Náskok Washingtonu se ale brzy rozplynul. Pittsburgh v rozmezí 33. až 35. minuty otočil zápas třemi góly a vedení už nepustil. "Vedli jsme, byli jsme nahoře. Dali ale gól, vypadli jsme na chvilku z rytmu a už bylo těžké se po tom vracet zpátky do hry," řekl Vrána.

Washington tak prohrál poprvé po sedmi vítězstvích. "Byla to dobrá série. Každý zápas ale začínáme od nuly, je pro nás nový a snažíme se ho vyhrát," dodal český útočník.

Dvěma přihrávkami přispěl k výhře Pittsburghu Jevgenij Malkin, který zaokrouhlil počet bodů v NHL na tisíc (391+609). "V posledních týdnech jsem trochu zpomalil a znervózňovalo mě to. Jsem rád, že jsem konečně té tisícovky dosáhl a že můžu zase normálně dýchat," přiznal Malkin. "Je to šílené číslo. Když jsem vyrůstal v malém městě, nikdy mě nenapadlo, že budu hrát v NHL a že nasbírám tisíc bodů," dodal.

New Jersey, které od poloviny února postrádá zraněného Pavla Zachu, po dvou třetinách vedlo nad Calgary 4:3. Blake Coleman a Kenny Agostino překonali Ritticha ze sólového úniku, Kyle Palmieri se prosadil tečí a v oslabení udeřil v přečíslení dva na jednoho Travis Zajac.

Calgary ale v závěrečném dějství šestigólovou smrští překlopilo výhru na svou stranu. Pod čtyři branky včetně té vítězné z trestného střílení se ve třetí třetině podepsal Gaudreau. Kanadský útočník je prvním hráčem od roku 2013, který v soutěži nasbíral během jednoho utkání šest bodů.

"V poslední době se nám nedařilo, měli jsme za sebou těžký měsíc. Nelepilo nám to, ale dřeli jsme. Věděl jsem, že je naše lajna dobrá, a jsem rád, že se to teď potvrdilo," řekl Gaudreau. "Už po rozbruslení jsem z nás cítil dobrou energii, a když jsme po něm přišli do šatny, říkal jsem si, že by to mohl být dobrý zápas," dodal. Michael Frolík, který si minule připsal čtyři asistence, se tentokrát nepodílel na žádné z devíti branek.

Hertl bodoval

Zápas ve Winnipegu rozhodl Joe Pavelski pět sekund před koncem třetí třetiny a zajistil tím San Jose šestou výhru v řadě. Během vítězné série bodoval ve všech zápasech Hertl (3+4). Jeho spoluhráč Radim Šimek stihl ve Winnipegu jen tři střídání a ze zápasu odstoupil poté, kdy mu pravou nohu dopadl Andrew Copp.

Útočník Columbusu Boone Jenner vynechal minulý zápas kvůli horečce, ale vrátil se plný sil a hattrickem zařídil týmu výhru 7:4 nad Bostonem. Jeho spoluhráči Josh Anderson a Zach Werenski si připsali shodnou bilanci jednoho gólu a tří přihrávek. Na straně poražených vyšel naprázdno David Krejčí, který v předchozích čtyřech zápasech skóroval.

Brankář Ben Bishop zneškodnil při výhře Dallasu 2:0 v Buffalu všech 35 střel a připsal si třetí nulu za sebou. Jeho neprůstřelnost trvá už 204 minut a 20 sekund. "Čistá konta jsou krásná a přál bych si, aby to takhle pokračovalo co nejdéle. Není to ale důvod, proč člověk chytá a hraje zápasy. Chce vyhrávat, to je nejdůležitější," prohlásil Bishop, jemuž k další nule pomohl i Roman Polák čtyřmi zblokovanými střelami. Oba góly Dallasu vstřelil Roope Hintz.

Brankář Carey Price se radoval nejen z výhry Montrealu 3:1 nad Detroitem, ale také z vytvoření klubového rekordu v počtu vychytaných vítězství (315). Kanadský gólman vystřídal v čele legendárního Jacquesa Plantea, který v padesátých letech získal s Canadiens pět Stanleyových pohárů.