Vrána ozdobil debut za Detroit vítězným gólem, trefil se i Voráček

Hokejový útočník Jakub Vrána vstřelil ve své premiéře za Detroit vítězný gól při výhře 4:1 nad Chicagem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal i Jakub Voráček, který pomohl Philadelphii brankou k vítězství 2:1 po nájezdech v Pittsburghu. Boston i díky dvěma přihrávkám Davida Pastrňáka a jedné asistenci Davida Krejčího porazil New York Islanders 4:1.

Detroit rozhodl ve druhé třetině, v níž otočil skóre v rozmezí 25. až 32. minuty na 3:1. Vrána, jehož Red Wings získali před uzávěrkou přestupů z Washingtonu, dal druhý gól týmu z úniku. Český útočník se dostal do sóla poté, kdy naskočil na led z trestné lavice a rychlý protiútok zakončil střelou švihem nad vyrážečku Kevina Lankinena.

"Bylo to důležité. Když se od vás čekají góly a prosadíte se hned v prvním zápase, může se vám dýchat trochu lépe. Tlak neroste. Věřím, že mu gól hodně pomůže," uvedl trenér Detroit Jeff Blashill k Vránovi, jenž před gólem odpykával trest za příliš mnoho hráčů na ledě. "Trochu jsem se bál, že jej nebudu mít k dispozici, pokud by se hrálo čtyři na čtyři. Ale chtěl jsem, aby hrál po konci oslabení s Larkinem a Zadinou. Vyšlo to skvěle," těšilo ho.

Vrána vstřelil dvanáctý gól v sezoně, ale teprve druhý v posledních šestnácti zápasech. "Doufám, že ukážu, co umím a využiju šance, jak nejvíce to půjde," uvedl Vrána po prvním tréninku s týmem. "Když vás někdo chce, motivuje mě to, abych ze sebe vydal maximum a pomohl klubu k úspěchům," podotkl.

Vrána strávil na ledě téměř 17 minut, takový čas ve Washingtonu překročil v posledních 22 utkáních jen jednou. Při výběru hvězd zápasu jej předčil pouze obránce Troy Stecher, autor dvou gólů.

Voráček vyrovnal na začátku třetí třetiny střelou z mezikruží mezi betony Tristana Jarryho. Pittsburgh vedl i v rozstřelu, ale skóre otočili Claude Giroux a Sean Couturier, zatímco Carter Hart zneškodnil zbývající dva nájezdy domácích. V sestavě poražených scházel Radim Zohorna.

Krejčí připravil v přesilové hře gól Craigu Smithovi, který střelou bez přípravy zvýšil na 2:0. Islanders snížili, ale Boston ve třetí třetině po Pastrňákových asistencích zpečetil výhru. Český útočník si první bod připsal za přihrávku, z níž skóroval po úniku Taylor Hall. Ve druhém případě posunul při power play puk Bradu Marchandovi, který střelou do prázdné branky stanovil konečné skóre.

"Nikdo se nevezl. To je přesně to, co potřebujete, abyste byli úspěšní," těšil trenéra Bostonu Bruce Cassidyho výkon a střelecká dominance 45:23. Poprvé od 7. března mohl využít i brankářskou jedničku Tuukku Raska, který si připsal 300. výhru v soutěži. V historické tabulce se vyrovnal na 36. místě Tomáši Vokounovi. Raskův návrat znamenal, že Daniel Vladař nebyl na střídačce ani jako náhradní gólman. Pastrňák, který vyšel v předchozích čtyřech zápasech naprázdno, je v produktivitě českých hráčů s 34 body (16+18) už v těsném závěsu za vedoucím Ondřejem Palátem (12+23).

Petr Mrázek pustil jeden gól z 20 střel a dovedl Carolinu k výhře 4:1 nad Nashvillem. Český brankář zvítězil v souboji s Predators v desátém z jedenácti startů. "Petr opět chytal fenomenálně," chválil Mrázka Vincent Trocheck, který po přihrávce Martina Nečase zvýšil ve 26. minutě na 3:0.

Gólman Washingtonu Vítek Vaněček inkasoval čtyřikrát z 21 střel a byl v utkání s Buffalem ve 34. minutě za stavu 2:4 střídán. "Nehráli jsme před gólmanem dobře, proto jsem sáhl ke změně," vysvětlil kouč Capitals Peter Laviolette. Jeho svěřenci i tak prohráli s nejhorším týmem soutěže 2:5. Gólman Sabres Dustin Tokarski si připsal první výhru od roku 2015 a svými zásahy pokazil jubilejní 1000. zápas Nicklasi Bäckströmovi.

Z pozice náhradního gólmana zasáhl do hry David Rittich, který se do branky Toronta dostal už ve 14. minutě utkání s Winnipegem za stavu 1:3. Český gólman nestačil jen na jednu z 16 střel, ale Maple Leafs bez zraněného nejlepšího střelce soutěže Austona Matthewse podlehli 2:5. Americký útočník by měl chybět ještě několik dní, stejně jako Pavel Zacha, který scházel New Jersey ve druhém utkání za sebou při prohře 0:4 s New York Rangers.