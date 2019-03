Vrána podpořil přihrávkou výhru Washingtonu.

Útočník Jakub Vrána přispěl ve středečním utkání NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Washingtonu 5:3 ve Philadelphii. V sestavě poražených chyběl podruhé za sebou Jakub Voráček, kterého trápí zranění v dolní části těla. Gólman Calgary David Rittich se oklepal z minulého startu, ve kterém inkasoval šestkrát, a zastavil 36 střel, přesto jeho tým prohrál ve Vegas 1:2.

Po Vránově akci vedl Washington ve 26. minutě už 5:0. Český útočník uplatnil svou rychlost a dojel nahozený puk, který směřoval na zakázané uvolnění. Poté Vrána přihrávkou zpoza branky našel mezi kruhy Nicklase Bäckströma, který trefil levý horní růžek. Philadelphia v rozmezí 40. až 48. minuty alespoň zdramatizovala zápas třemi zásahy.

Domácí trenér Scott Gordon svým hráčům vyčítal, že soupeři usnadnili přechod do útočného pásma. "Dali jsme jim na začátku trochu více prostoru a využili toho. Mohli jsme bránit lépe. Třetí třetina byla z naší strany nejlepší. Takhle bychom měli hrát celý zápas," souhlasil kapitán Philadelphie Claude Giroux. "První dvě třetiny jsme se na ně jen koukali, až potom jsme začali předvádět dobrý hokej," dodal Scott Laughton.

Paradoxně i přes výhru zaznamenal obránce Washingtonu Michal Kempný dva záporné body do statistiky +/-, ve které je v této sezoně nejlepším českým hráčem (+23). Jeho spoluhráč Braden Holtby zastavil 27 střel a připsal si 250. vítězství v 409. startu. Stejný počet výher vychytal v základní části v historii soutěže rychleji pouze Ken Dryden (381 zápasů).

"Jsou to vítězství týmu a já mám štěstí, že chytám ve výborném klubu, který podává v základní části vyrovnané výkony a pravidelně hraje na špici," řekl Holtby. Devětadvacetiletý brankář spojil celou svou dosavadní kariéru s Washingtonem, vyhrál s ním dvakrát základní část (2016 a 2017) a minulý rok i Stanleyův pohár.

Forma obhájce trofeje jde nahoru. Washington zvítězil popáté v řadě a díky úspěšné sérii se propracoval do čela Metropolitní divize. "To je vždy naším cílem, abychom vyhráli divizi. Poslední zápasy už připomínají naše výkony z loňské sezony a myslím si, že mentálně začínáme být připraveni na play off," řekl útočník Andre Burakovsky, který gólem na 4:0 vyhnal na střídačku Briana Elliotta. Nahradil ho Cam Talbot. Flyers ztrácejí na poslední příčku do play off sedm bodů.

Rittich si minule s Torontem (2:6) připsal teprve druhou porážku v základní hrací době od poloviny prosince. Ve Vegas sice rychle inkasoval, když ho překonal Shea Theodore, ale po vyrovnání český gólman držel naděje Calgary na bodový zisk. Zápas rozhodl v 50. minutě obránce Deryk Engelland, při jehož střele měl Rittich zakrytý výhled.

V závěru druhé třetiny došlo ke strkanici a zdálo se, že by se do ní mohli zapojit i oba brankáři. Melu rozpoutal útočník Calgary Matthew Tkachuk, který najel zády k brance do gólmana Marca-Andre Fleuryho, jehož šel hned bránit Colin Miller. Jakmile se Tkachuk vymanil z klinče, vrátil se k Fleurymu a zblízka si oba vyměnili několik ostrých slov. Rittich vše sledoval od obranné modré čáry.

Když Fleury spatřil českého gólmana, gestem mu naznačoval "tak pojď" a položil na led hokejku. Ritticha ale z klidu nevyvedl. "Nechtěl jsem překročit červenou čáru a oslabit tým vyloučením," řekl český brankář. "Když vidíte gólmana soupeře na modré čáre, máte pocit, jakoby vás tím tak trochu vyzýval k souboji. Ale nechtěl jsem se za ním hnát, myslel jsem si, že přijede on. Nakonec se nic nestalo," doplnil Fleury.

Anaheim vedl ještě v předposlední minutě nad St. Louis 4:3, ale nakonec zůstal bez bodu. Blues během dvanácti sekund otočili zápas trefami Roberta Thomase a Alexe Pietrangela a zvítězili 5:4. Obrat se povedl i Vancouveru, který po dvou třetinách prohrával s Torontem 0:2, ale nakonec vyhrál 3:2 v prodloužení. Vítězný gól dal v čase 63:11 Alex Edler.