Vrána překonal svůj gólový rekord, Chlapík skóroval po čtvrt roce

Útočník Jakub Vrána si vytvořil 25. gólem v sezoně nové kariérní maximum v NHL a svou rekordní trefou pomohl k výhře hokejistů Washingtonu 4:3 po nájezdech nad Winnipegem. Filip Chlapík skóroval poprvé od poloviny listopadu, ale neodvrátil porážku Ottawy 2:3 v Nashvillu. David Rittich chytil 26 střel a dovedl Calgary k vítězství 5:2 v Bostonu. New Jersey i díky dvěma přihrávkám Pavla Zachy uspělo v Detroitu 4:1.

Vrána se prosadil v první třetině po úžasném sólu. Český útočník získal puk v obranném pásmu, prosvištěl přes celé hřiště až k brance a zvýšil na 2:0. "Donutili jsme soupeře ke ztrátě tím, že jsme se dobře vrátili a spolupracovali. Skvěle předtím zasáhli v obraně Orly (Dmitrij Orlov) a Osh (T.J. Oshie). Vytvořili mi šanci a já si našel místo pro únik," řekl Vrána k akci, ve které si položil gólmana Laurenta Brossoita a zavěsil. Pražský rodák dal 24 ze svých 25 branek při rovnovážném počtu hráčů na ledě.

Washington v zápase ztratil třígólový náskok, ale v nájezdech získal bonusový bod. Rozstřel rozhodl v páté sérii bekhendovým blafákem Alexandr Ovečkin, který skóroval i v základní hrací době. V dresu vítězů odehrál první zápas od výměny z Montrealu Ilja Kovalčuk. Ruský útočník nebodoval a neuspěl ani v prvním kole nájezdů.

"Druhý gól jsme dostali po mé chybě, špatně jsem to vyhodnotil. Skončil jsem na dvou záporných bodech. Příště musím být lepší," řekl Kovalčuk. Washington před utkáním ocenil Ovečkina za 700. gól v NHL a ve videu, které proběhlo na multimediální kostce, mu gratuloval i Jaromír Jágr.

Chlapík dostal Ottawu v 19. minutě do vedení 2:1 bekhendovou dorážkou a ukončil 21 zápasů dlouhý gólový půst. Český útočník strávil na ledě přes 13 minut, větší časový prostor v této sezonu neměl a odvděčil se za důvěru třetí trefou v ročníku. Nashville ale kontroval dvěma brankami ve druhé třetině a těsný náskok už udržel.

V dresu Ottawy nastoupil poprvé od listopadu Bobby Ryan, který se v uplynulém čtvrt roce dostával ze závislosti na alkoholu. Dvojka draftu 2005 podstoupila léčbu za podpory programu NHL a hráčské asociace.

Ritticha prostřelil v polovině zápasu Brad Marchand, který v oslabení z úniku vyrovnal na 1:1. Calgary ale ještě ve druhé třetině dvěma góly Seana Monahana odskočilo. Boston po velkém závaru snížil v 54. minutě, ale v posledních devadesáti sekundách zpečetil výhru hostů dvěma trefami Mikael Backlund. David Pastrňák, který v posledních třech zápasech získal šest bodů (3+3), nevyzrál na svého krajana s žádnou ze čtyř střel.

Boston stále vede NHL, ale poslední dvě utkání prohrál se skóre 5:14. "Byli jsme trochu ospalí a nemohli se dostat do tempa. Tohle nejsme my. Ale základní část má 82 zápasů, to se stává. Nemůžete být pořád perfektní," uvedl Marchand. Ondřej Kaše, který byl do Bostonu vyměněn před uzávěrkou přestupů, do hry ještě nezasáhl.

Zacha byl jediným českým hráčem, který patřil v úterních 13 utkáních k hvězdám zápasu. Po akcích brněnského rodáka zvýšilo New Jersey v přesilových hrách na 2:0 a 4:1. V prvním případě dorazil Zachovu střelu Jesper Bratt, u další gólové akce skóroval po přihrávce českého hráče z mezikruží Nikita Gusev.

V obraně Detroitu chyběl počtvrté v řadě Filip Hronek, který schytal před více než týdnem ránu pukem do tváře. S týmem už ale začal trénovat v bezkontaktním dresu.

Brankář New Jersey Cory Schneider vychytal v NHL výhru téměř po roce, ale po utkání se řeč točila hlavně kolem zákroku Jacka Hughese kolenem na koleno Robbyho Fabbriho. S odplatou přišel Tyler Bertuzzi, který jedničku draftu v poslední minutě ostře dohrál a ihned se stal terčem Johna Haydena. Útočník Devils vytáhl nešetrný krosček do tváře, za který dostal pětiminutový trest.

St. Louis udolalo Chicago 6:5. V dresu poražených si připsali po asistenci Dominik Kubalík a David Kämpf, který bodoval po dvanácti zápasech. Vedení se v utkání přelévalo ze strany na stranu - obhájce titulu dal úvodní gól, ale na začátku druhé třetiny prohrával 1:3. Otočil na 4:3, Blackhawks však odpověděli dvěma rychlými góly. Poslední slovo měli Blues.

Toronto vyhrálo na ledě silné Tampy Bay 4:3 a napravilo si reputaci po předchozím utkání, ve kterém ho vychytal ve svém debutu v NHL dvaačtyřicetiletý záložní gólman David Ayres. Dvě branky kanadského klubu dal John Tavares a krásnou trefou se zakončením s hokejkou mezi nohami se blýskl William Nylander. Jejich spoluhráč Auston Matthews se neprosadil a v tabulce střelců ztrácí stále dva zásahy na vedoucího Pastrňáka.

Útočník New York Islanders Jean-Gabriel Pageau se den po výměně uvedl gólem a bitkou, kterou mstil zákrok Jacoba Trouby na Michaela Dal Calleho. Jeho aktivita ale k výhře nevedla, městské derby ovládli Rangers 4:3 v prodloužení. Zápas rozhodl Mika Zibanejad. Ideální premiéru v novém klubu zažil Sony Milano, který dvěma góly včetně toho v prodloužení zařídil Anaheimu výhru 4:3 nad Edmontonem.