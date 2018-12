Vrána rozhodl nájezdy. Góly Krejčího a Voráčka nepomohly

Útočník Jakub Vrána rozhodl v pátečním utkání NHL penaltový rozstřel a zařídil Washingtonu výhru na ledě Caroliny 6:5 po samostatných nájezdech. David Krejčí vstřelil gól, u kterého si připsal asistenci David Pastrňák, ale oba čeští hráči neodvrátili prohru Bostonu 3:5 v Pittsburghu. Jakub Voráček byl jediným střelcem Philadelphie, která podlehla v Edmontonu 1:4.

Vrána, který dostal důvěru v rozstřelu poprvé, nic extra nevymýšlel a střelou nad lapačku Scotta Darlinga ukončil v šesté sérii zápas. Hlavním hrdinou Washingtonu, který v úvodu prostřední třetiny prohrával už 1:4, se ale stal stal Alexandr Ovečkin. Ruský útočník zaznamenal druhý hattrick za sebou a v tabulce kanonýrů má s 28 zásahy už pětigólový náskok.

"Nevím, co na to říct. Jen se snažím dělat svou práci," uvedl Ovečkin, který dal v posledních pěti zápasech devět gólů. "Každý chce střílet góly a není to v NHL jednoduché. Hraju ale se skvělými hráči, kteří mi gólové šance připravují. Nejen přihrávkami, ale i tím, že mi dělají prostor," podotkl. Jeho střeleckou formu neodnesl Petr Mrázek, který chytal v předchozím zápase a přednost tentokrát dostal Darling.

Pastrňák jel sám na gólmana a trefil horní tyč, ale celou akci dotáhl Krejčí, který z druhé vlny doklepl puk bekhendem do prázdné branky a vyrovnal ve 48. minutě na 3:3. Krejčí opět potvrdil, že mu prospívá zařazení do elitního útoku k Pastrňákovi a bodoval v pátém utkání za sebou (3+5).

Nerozhodný stav ale dlouho nevydržel a Krejčí po utkání litoval, že základem vítězné branky bylo jeho prohrané vhazování v obranném pásmu. "Vrátili jsme se dvěma rychlými góly do hry, vyrovnání nás povzbudilo. Cítil jsem, že psychologická výhoda je na naší straně, ale přišli jsme o ni, když jsem prohrál vhazování a puk skončil v naší síti. Je těžké dvakrát dotahovat v jedné třetině vedení tak dobrého týmu, jakým jsou," řekl Krejčí.

Boston v zápase narážel také na skvělý výkon brankáře Caseyho DeSmitha, který kryl 48 střel. "Je to dobrý brankář, ale nemyslím si, že jsme si vypracovali hodně gólových šancí. Zvláště v první třetině určitě ne," vysvětlil Krejčí, který vyslal na branku čtyři střely, Pastrňák sedm.

Voráček bodoval v sedmém utkání v řadě, když tvrdou ránou bez přípravy snížil v 51. minutě na 1:3. Více ale Philadelphii nedovolil gólman Mikko Koskinen, který si připsal 31 zákroků a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Výhru Edmontonu zpečetil v závěru druhým gólem v utkání Connor McDavid.

"Je únavné opakovat, že jsme nehráli špatně a že jsme si zasloužili lepší výsledek," povzdechl si Voráček. "Opět jsme dali jen jeden gól. Přitom jsme měli hodně přesilových her, ve kterých jsme si nic nevytvořili. Je to těžké," dodal. Na střídačce Flyers scházel gólman Michal Neuvirth, který se vrátil do Philadelphie, protože očekává narození dítěte.

Filip Chytil připravil první gól New Yorku Rangers, který ještě v polovině utkání vedl nad Arizonou 3:0, ale soupeř vývoj zápasu otočil a vyhrál 4:3 v prodloužení. Obrat se povedl i hráčům New Jersey, kteří po úvodní třetině prohrávali s Vegas 0:3, ale zvítězili 5:4 v prodloužení. Útočník Devils Pavel Zacha vyšel v desátém utkání v řadě bodově naprázdno.

Po dvou měsících nastoupil v NHL Filip Hronek, jehož Detroit povolal z farmy, protože se mu zranil Mike Green a mimo hru bude tři až pět týdnů. Český obránce strávil na ledě necelých dvanáct minut a stejně jako Martin Frk si připsal jeden záporný bod do statistiky +/- při prohře Detroitu 2:4 s Ottawou.