Vrána se dvakrát trefil, Rittich střídal v divoké přestřelce

Útočník Jakub Vrána vstřelil podruhé ve své kariéře v NHL dvě branky, ale porážku hokejistů Washingtonu 3:5 na ledě Vegas neodvrátil. David Rittich byl poprvé v sezoně střídán. Gólman Calgary pustil na ledě Columbusu v úvodní třetině tři góly ze 14 střel a po přestávce ho nahradil Mike Smith. Calgary zápas otočilo z 1:4 a vyhrálo divokou přestřelku 9:6.

Vrána vyrovnával na 1:1 a 3:3. Nejdříve dostal v přečíslení dva na jednoho ideální přihrávku od Bretta Connollyho a skóroval do odkryté branky. Podruhé se prosadil z mezikruží střelou bez přípravy. Hráči Vegas ale kontrovali v předposlední minutě. Reprízu posledního finále NHL rozhodl Nate Schmidt, který poté zpečetil výhru gólem při power play.

Washington promarnil na konci druhé třetiny za stavu 2:1 pět minut dlouhou přesilovou hru, kterou dostal po zákroku Ryana Reavese na Toma Wilsona. Oba si v utkání vyměnili několik ostrých střetů i slov. "Reaves po něm šel celý zápas. Mohli jste to slyšet při každém vhazování a pak to završí nárazem, který náš hráč vůbec nečekal. Zklamalo mě to," uvedl trenér Washingtonu Todd Reirden.

Reaves neočekává za svůj zákrok disciplinární trest. "Koukal se, kam přihrál a narazil na lva v džungli. Bylo to rameno na rameno a neřekl bych, že přišel pozdě," řekl Reaves. "Je mi líto, že se jim zranil hráč, ale byl to čistý střet. Neviděl jsem na něm nic špatného," dodal trenér Vegas Gerard Gallant.

Rittich doplatil na špatnou hru týmu. Calgary se probralo až po čtvrtém obdrženém gólu, který inkasoval Smith už po 49 sekundách z první střely. "Nebudeme si nic nalhávat, v první třetině jsme byli špatní. Nebruslili jsme se dobře a darovali jim tunu šancí. Byli lepší. Přepnuli jsme až po čtvrtém gólu," přiznal kapitán Calgary Mark Giordano.

Kanadský klub ještě ve druhé třetině otočil skóre na 6:5 a nakonec vstřelil poprvé od roku 2011 devět branek. Obrat řídili Johnny Gaudreau a Sean Monahan, kteří si připsali shodně dva góly a dvě přihrávky. Domácím nestačil hattrick Cama Atkinsona. "Když vedete 4:1, měli byste to už dotáhnout," štvalo Atkinsona. "Přestali jsme dohrávat souboje, hodně jsme jim to usnadnili," zlobil se.

"Nic podobného jsem nezažil. Měli jedenáct gólových šancí a devět z nich skončilo brankou," prohlásil zkušený trenér Columbusu John Tortorella. Přiznal, že celý zápas bojoval s myšlenkou na vystřídání Sergeje Bobrovského, jehož stáhl až za stavu 5:8. "Nevypadal v pohodě, ale některé góly byly po odrazech. Zajímalo mě, jak se s tím vypořádá," řekl kouč.

Útočník Pittsburghu Patric Hörnqvist vstřelil nejrychlejší hattrick v klubové historii. Jednatřicetiletý Švéd třemi góly v rozmezí dvou minut a 47 sekund zařídil výhru 6:3 nad Coloradem. Zápas nedohrál jeho spoluhráč Dominik Simon, který odstoupil v první třetině kvůli zranění.

Florida porazila Boston jasně 5:0. Roberto Luongo chytil 33 střel a udržel 77. nulu v kariéře, čímž se v historickém pořadí osamostatnil na devátém místě od Eda Belfoura a Tonyho Esposita. Kanadského gólmana zaměstnal čtyřmi pokusy David Pastrňák, který skóroval jen v jednom z posledních devíti zápasů a klesl v tabulce střelců z prvního na šesté místo. Na vedoucího Patrika Laineho ztrácí ale jen dvě trefy. Tři góly vstřelil v úterý také Frans Nielsen. Útočník Detroitu ale neuspěl v rozstřelu, ve kterém zařídil Tampě Bay výhru 6:5 Nikita Kučerov.