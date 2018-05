Vrána životním zápasem pomohl k mečbolu, Winnipeg naděloval

Útočník Jakub Vrána se vítězným gólem a dvěma asistencemi v play off NHL podílel na výhře hokejistů Washingtonu 6:3 nad Pittsburghem a dočkal se ocenění pro první hvězdu utkání. Capitals v sérii druhého kola vyřazovacích bojů vedou 3:2 na zápasy a poslední krok jim schází k postupu do finále Východní konference. Stejně je na tom v Západní konferenci Winnipeg, který si v pátém duelu série vypracoval mečbol po vítězství 6:2 v Nashvillu.

Washington prohrával od třetí minuty, ale v 19. minutě během 33 vteřin otočil skóre. O druhou branku se výrazně zasloužili Lars Ellers s Vránou, kteří u mantinelu vybojovali puk a druhý jmenovaný ho přihrál na zakončujícího forvarda Bretta Connollyho.

V prostřední části si Penguins dvěma přesilovkovými trefami vzali vedení zpátky. Zkraje třetího dějství vyslal Vrána z vlastního obranného pásma do samostatného úniku Jevgenije Kuzněcova a ten bekhendem našel mezírku mezi betony gólmana Matta Murrayho.

Rozhodující akce se zrodila v 56. minutě. Domácí brankář Braden Holtby nejprve zneškodnil bekhendový pokus obránce Briana Dumoulina z mezikruží a Capitals přešli rychle do protiútoku. Kapitán Alexandr Ovečkin po pravé straně obehrál Rileyho Sheahana, vytáhl si Murrayho z brankoviště a přihrál puk před branku, kde ho Vrána umístil do prázdné sítě.

"Snažil jsem se být v klidu. Ovečkin to skvěle vyřešil, chtěl jsem se dostat k odrazu. Někdy vás to dovede k vítězství," prohlásil Vrána, který si v prvních bojích o Stanley Cup v kariéře vylepšil bilanci na pět bodů (2+3) z deseti zápasů. Odchovanec pražských Letňan se stal čtvrtým nováčkem v historii klubu, jenž si v utkání play off připsal tři body. Před ním se to povedlo obránci Sergeji Gončarovovi (v roce 1995), útočníkovi Richardu Zedníkovi (1998) a Kuzněcovovi (2015).

"Z dnešního zápasu mám radost, ale zůstávám při zemi. Příští utkání je ohromně důležité," dodal dvaadvacetiletý Vrána. Zbylé dvě trefy Washingtonu přidali T.J. Oshie a Eller do prázdné branky při power play Penguins. Ruský centr Kuzněcov si odnesl stejnou bodovou bilanci jako Vrána. Duel kvůli zranění v horní části těla nedohrál střední útočník Capitals Nicklas Bäckström, jehož zdravotní stav zatím není znám.

I přes nadějnou pozici mírní Washington optimismus. "Nevím, co přesně by postup do konferenčního finále znamenal, nikdo z nás v něm ještě nehrál. Musíme dokončit dílo, pak se můžeme bavit o pocitech," upozornil Oshie.

Hostující útočníci Patric Hörnqvist, Phil Kessel a Jevgenij Malkin si statistiku plus/minus pohoršili o čtyři body. I přes prohru panovala na straně pensylvánského týmu s výkonem spokojenost. "Spousta věcí se nám zamlouvala. Možná to bylo naše nejlepší utkání v sérii, jen ne s tím výsledkem, který jsme potřebovali," uvedl trenér Mike Sullivan.

Držitelé posledních dvou Stanley Cupů nepanikaří. "Uvědomujeme si situaci a to z každého dostane maximum. Bylo jasné, že to bude vyrovnaná série," řekl Crosby, který díky gólu zaokrouhlil bilanci na 20 bodů a dotáhl se na Davida Pastrňáka z Bostonu. O bod lepší je pouze Crosbyho spoluhráč Jake Guentzel, který nebodoval po osmi duelech.

Winnipeg třemi brankami v rozmezí 33. až 38. minuty odskočil z nerozhodného stavu 1:1 na 4:1. Predators se do konce druhé třetiny podařilo snížit, ale Jets si náskok pohlídali a v závěrečné části pojistili dalšími dvěma góly. Po třech bodech zaznamenali forvardi Kyle Connor (2+1) a Blake Wheeler (0+3).

"Zdálo se, že každá chyba skončila v naší síti. Jedeme do Winnipegu, tam vyhrajeme a vrátíme se sem. Tak jednoduché to je," burcoval bek Nashvillu P.K. Subban. Jets zbývá udělat poslední krok. "S uzavřením série máme trochu zkušenosti z předchozího souboje proti Minnesotě. Budeme muset předvést nejlepší výkon v sezoně, Nashville to nevzdá," uvedl kapitán kanadského celku Wheeler.