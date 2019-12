Výměna roku? New Jersey se zbavilo trucující jedničky draftu

Arizona získala z New Jersey nejlepšího hokejistu předminulé sezony NHL Taylora Halla. Osmadvacetiletý kanadský útočník posílil Coyotes výměnou za dva výběry v draftu a tři mladé hráče.

Vedení Devils sáhlo k výměně svého hvězdného hráče poté, co se s ním marně snažilo dohodnout na nové víceleté smlouvě. Držitel Hart Trophy z roku 2018 je aktuálně v poslední sezoně sedmiletého kontraktu na 42 milionů dolarů.

V Arizoně si od Halla slibují, že týmu pomůže k první účasti v play off od roku 2012. Coyotes aktuálně vedou vyrovnanou tabulku Pacifické divize, New Jersey je naopak nejhorší v Metropolitní divizi. "Jsme nadšení, že k nám Taylor přišel a můžeme pokračovat v misi přivést do Arizony Stanley Cup," uvedl generální manažer klubu z města Glendale John Chayka.

Velký mládežnický talent Hall byl v roce 2010 jedničkou draftu a prvních šest let v NHL strávil v Edmontonu. V létě 2016 byl vyměněn do New Jersey a o dva roky později jako první hráč Devils v historii získal cenu pro nejlepšího hráče soutěže. Tehdy měl za sebou nejproduktivnější sezonu s 93 body a dovedl New Jersey poprvé od roku 2012 do play off. Sám si tehdy zahrál svých jediných pět zápasů ve vyřazovacích bojích NHL.

V základní části dvojnásobný mistr světa Hall nastoupil k 592 zápasům, v nichž nasbíral 536 bodů (208+328).

Společně s ním jde do Arizony centr Blake Speer, opačným směrem míří talentovaní útočníci Nick Merkley a Nate Schnarr, obránce Kevin Bahl a výběr v prvním kole draftu 2020 a ve třetím kole 2021, který se může za splnění určitých podmínek změnit až na první.