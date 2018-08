Výzva pro Jeřábka! Bude krýt záda nejlepšímu hráči současnosti

Hokejový obránce Jakub Jeřábek si zahraje NHL za třetí klub. Po Montrealu a Washingtonu, bude hrát zámořskou soutěž opět za kanadský tým. Roční smlouvu podepsal 27letý bek tentokrát s Edmontonem. Po Rusovi Alexandrovi Ovečkinovi bude nyní krýt záda nejlepšímu hráči současnosti a vítězi produktivity Connoru McDavidovi z Kanady.

Jakub Jeřábek podepsal smlouvu s Edmontonem Oilers jako nechráněný volný hráč. Nebyl tedy součástí žádné výměny. Loni si v NHL připsal celkem 36 zápasů, které rozdělil mezi Montreal a Washington. V dresu Capitals ale odehrál pouze jedenáct utkání a další dvě přidal v play-off. K tomu, aby byl započítán mezi vítěze Stanley Cupu, potřeboval odehrát ve vítězném týmu minimálně polovinu utkání v základní části nebo nastoupit alespoň v jednom utkání finálové série.

The #Oilers have signed Jakub Jerabek to a one-year contract. The 27-year-old Czech defenceman split time between Montreal & Washington in 2017-18, including two playoff appearances with the Capitals. pic.twitter.com/szTK67Ltt2