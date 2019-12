Washington porazil Anaheim. Rozhodl Vránův gól

Útočník Jakub Vrána rozhodl v NHL patnáctým gólem v sezoně o výhře hokejistů Washingtonu 3:2 v Anaheimu, navrch přidal asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Pražský rodák se dělí o deváté místo v tabulce střelců, které vévodí David Pastrňák s 25 trefami. Vránův spoluhráč Radko Gudas se podruhé v sezoně popral a bitku s Nicolasem Deslauriersem jednoznačně prohrál.

Washington ztratil na přelomu druhé a třetí třetiny vedení 2:0. U vyrovnávací branky asistoval Ondřej Kaše. Nerozhodný stav ale vydržel jen 52 sekund. Vrána zachytil špatnou rozehrávku domácích zpoza branky a rychle vystřelil. Gólman Ryan Miller puk vyrazil před sebe a zachytil ho opět český útočník, který brankáře obelstil bekhendovou kličkou.

"Celý zápas jsme se snažili nahazovat puky, napadat jejich obránce a nutit je ke ztrátám. Přesně to vedlo k mému gólu. Dostal jsem puk přímo na hokejku a snažil se toho využít," uvedl Vrána. "Jakmile vystřelíte, není jednoduché kontrolovat dorážku. Ale povedlo se," dodal.

Gudas srazil bodyčekem u zadního mantinelu Nicka Ritchieho, který poté ze zápasu odstoupil a už se nevrátil. "Štve mě, co provedl. Puk už (Ritchie) neměl a z ničeho nic ho trefí kyčlí do kolena. Neměl důvod ho takhle dohrát," komentoval trenér Anaheimu Dallas Eakins zákrok českého obránce. "Zdá se, že tohle se mu (Gudasovi) stává celkem pravidelně. Přitom jsem toho mladíka, co hrál v Norfolku (AHL), obdivoval," řekl.

Eakins dodal, že stav Ritchieho kolena nevypadá dobře. Roli mstitele na sebe vzal Deslauriers a s Gudasem si před vhazováním domluvil bitku. Útočník Anaheimu měl v pěstní výměně jasně navrch a několika ranami složil Gudase, který se na nic nezmohl, k zemi. Deslauriers se dostal do křížku ještě s Vránou, který na něho pokřikoval, ale rozhodčí je včas oddělil.

Nevyřízené účty měli před utkáním i Erik Gudbranson s Garnetem Hathawayem, který na obránce Anaheimu v předchozím vzájemném utkání v hromadné mele plivl. Jejich první konfrontaci ještě rozhodčí včas zastavili, ale v poslední třetině, krátce po Vránově gólu, se už do sebe pustili. Gudbranson se za dva a půl starý incident pomstil, několikrát útočníka Washingtonu udeřil a povalil ho na led.

"Do zápasu jsme dali hodně vášně a emocí. Tahle parta je v tom dobrá, ale tentokrát to bylo ještě lepší," uvedl Gudbranson. "Hráli jsme dobře proti jednomu z nejlepších týmů v soutěži. Zápas mohl skončit jakkoliv, byla to záležitost několika odrazů," dodal.

Washington si upevnil vedení v lize. "Poslední tři zápasy byly naprosto jiné, přesto jsme je vyhráli. Je skvělé, že dokážeme najít různé cestu k vítězství," těšilo trenéra Todda Reirdena. "Hrajeme tvrdě, bojujeme jeden za druhého. I to je důvod, proč vyhráváme a jsme první," podotkl Vrána.

Ve zbývajících čtyřech zápasech už žádný český hráč nebodoval. Pavel Zacha ale dobře stínil brankáři Coreymu Crawfordu ve výhledu, čehož využil Taylor Hall a otevřel v přesilové hře skóre. New Jersey ale nevyhrálo ani druhý zápas po změně trenéra a Chicagu podlehlo 1:2 po nájezdech. Rozstřel rozhodl v pátém kole Kirby Dach.

Pittsburgh udolal doma Arizonu 2:0. Duel gólmanů rozsekl ve 48. minutě Jevgenij Malkin a připsal si už 70. vítěznou trefu v barvách Penguins. V klubové historii jsou v této statistice lepší jen Mario Lemieux (74) a Jaromír Jágr (78). Druhý gól padl dvě sekundy před koncem při power play. Hrdinou utkání se stal brankář Tristan Jarry, který chytil 33 střel a neinkasoval už 142 minut a 46 sekund.

New York Rangers postrádali v obraně Libora Hájka, který si v minulém utkání v Columbusu pochroumal koleno, a měl by týmu chybět tři až čtyři týdny. Rangers bez českého zadáka prohráli doma s Montrealem 1:2. Vítězný gól vstřelil Nate Thompson 67 sekund před koncem.