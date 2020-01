Z hráče NHL fotbalistou. Hokejista předvedl pohotovou hlavičku

Za takové zakončení by se nestyděl ani Jan Koller. Hokejista Ottawy Colin White nejprve v obrovské příležitosti trefil břevno, od kterého se puk odrazil několik metrů do výšky. Mladý útočník zareagoval velmi pohotově a padající kotouč usměrnil do branky povedenou hlavičkou. Gól sice neplatil, svým originálním zakončením si ale vysloužil respekt a obdiv.

Běžela 59. minuta utkání mezi Ottawou a Tampou Bay. Hosté bránili těsné vedení 4:3, přičemž domácí odvolali brankáře a zkusili štěstí v šesti hráčích v poli. Senátoři po závaru v brankovišti Blesků sice začali zvedat ruce nad hlavu, branka však správně nebyla uznána.

Díky nezvyklému zakončení dvaadvacetiletého útočníka vypukla v Canadian Tire Centre euforie. Jenže znalci hokejových pravidel vědí, že úmyslné hlavičkování puku do branky se nesmí, tudíž nebyl gól správně uznán, což rozhodčí dali ihned najevo mohutným rozpažením.

Co o celé situaci řekl samotný White, jenž by se neztratil ani ve fotbalovém pokutovém území? "Byl to prostě momentální nápad, zkrátka spontánní počin. Říkal jsem si, že pokud bych nechal puk spadnout, mohl by se špatně odrazit. Navíc vedle mě stál obránce," snažil se vysvětlit své chování.

Dále také přiznal, že úplně nevěděl přesný výklad pravidel. "Neznal jsem, jak je to v pravidlech, tak jsem to zkusil," netajil se talentovaný forvard Senators. Místo srovnání a dělby bodů však přišel trest v podobně trefy do prázdné svatyně útočníkem Tampy Alexanderem Killornem, který pečetil výhru Lightning na končených 5:3.

Luxusní hlavička ale nezůstala bez povšimnutí. Na Twitteru se k ní vyjádřil reportér TSN Dean Brown. "Sice se jednalo o nelegální gól, ale na koukání byl naprosto fantastický," rozplýval se nad nevídaným zakončením. Whitea ocenila i samotná Tampa. "Tenhle gól platit nemohl. Byl do naší sítě, takže jsme za to moc rádi. Ale… bylo to hodně cool!"

Není ale prvním hokejistou, jenž se pokusil vstřelit branku fotbalovou hlavičkou. V play-off roku 2015 zkusil stejný kousek útočník Chicaga Andrew Shaw, ale ani jemu nebylo přáno. Bývalému hráči Montrealu se Whiteova hlavička moc líbila. "Skvělý kousek, kámo," prohodil s obdivem.