Z obra legendou. Po Chárovi v Bostonu pojmenovali ulici

Na začátku kariéry se mu posmívali, že místo hokeje měl zvolit basketbal. Zdeno Chára neposlechl a dobře udělal. Tento slovenský hokejový velikán v pravém slova smyslu nedávno odehrál v nejslavnější hokejové lize světa jubilejní duel, při němž mu tleskala vestoje celá hala.

Stal se prvním Evropanem, jenž odehrál v dresu Boston Bruins tisíc zápasů. Celkově jich má v zámoří dokonce 1540. "Po příchodu do NHL jsem snil o tom, abych se stal vůbec součástí soutěže, ne o tom, že odehraju 1500 zápasů," uvedla dojatým hlasem slovenská hokejová legenda.

Jako poděkování za jeho věrné služby a vyjádření respektu získal od starosty města Martyho Walsche ceduli, na které byl název ulice s jeho jménem. "Snad to není jednosměrka," zavtipkoval při slavnostním ceremoniálu neprostupný obránce.

Věkem a neustálým tréninkem trochu připomíná Jaromíra Jágra. I on totiž chvíli válel za Medvědy z Bostonu a i on se držel v NHL po čtyřicítce. I když bude 206 centimetrovému hráči za měsíc třiačtyřicet let, na výkonnosti to není vůbec poznat. Na ledě vydrží za zápas kolem 21 minut, jeho extrémně dlouhá hůl je zase mimořádně platná v oslabení. I díky němu je Boston v současné chvíli nejlepším celkem soutěže.

Aby se udržel ve formě a stíhal i o dvacet let mladší soupeře, maká na sobě po celý kalendářní rok. "Zdeno je neskutečný válečník," popisuje kolegu z kabiny český snajpr David Pastrňák. To dokazuje i fakt, že nikdo z týmu neudělá více shybů nebo schopnost odehrát finále Stanley Cupu se zlomenou čelistí.

Aby se udržel fit, pár let zpátky pozměnil jídelníček. Vyškrtl z něj vepřové, kuřecí i hovězí maso, sem tam si objedná lososa. Jinak se živí především ovocem a zeleninou, případně hnědou rýží.

Pro Cháru to ale nepředstavuje žádný problém. Ví, že podobná opatření jsou nutná, aby se v NHL udržel. Ale on se v ní nechce jen udržet, on chce být stále oporou mužstva. Protože hokej miluje. A hokejoví fanoušci milují jeho.