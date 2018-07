Zadina podepsal s Detroitem tříletý nováčkovský kontrakt

Osmnáctiletý hokejový útočník Filip Zadina podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Detroitem, který si jej vybral před dvěma týdny jako šestku draftu. Odchovanec Pardubic, jenž strávil uplynulou sezonu v QMJHL v dresu Halifaxu, byl nejvýše draftovaným českým hráčem od roku 2000.

"Chci vyjádřit velké poděkování mé rodině, agentům a především svým spoluhráčům. Bez vás bych v Detroitu nebyl. Je pro mě velké ocenění, že dostávám takovou příležitost. Hrozně moc se těším na nadcházející sezonu," napsal Zadina na svém twitterovém účtu u fotografie při podepisování kontraktu.

Výše než Zadina byl naposledy v roce 2000 draftován obránce Rostislav Klesla, jehož si vybral Columbus na čtvrtém místě. Rovněž jako šestku si zvolilo v roce 2003 San Jose útočníka Milana Michálka a před třemi roky New Jersey forvarda Pavla Zachu.

Zadina už je šestým hráčem a druhým Čechem z letošního prvního kola draftu, který podepsal kontakt. Pod smlouvu je už i forvard Martin Kaut, jehož si vybralo Colorado na 16. místě.

Kontrakt má s Carolinou také útočník Andrej Svečnikov (dvojka draftu), s Montrealem forvard Jesperi Kotkaniemi (trojka), s Arizonou centr Barrett Hayton (pětka) a s Chicagem obránce Adam Boqvist (osmička). Obránce Rasmus Dahlin, nejvýše draftovaný hráč, ještě na podpis s Buffalem čeká.

Zadina se už před draftem netajil touhou, že by se chtěl hned v nadcházející sezoně dostat do NHL. "Chci se o to postupnými kroky pokusit a uvidíme, co se stane. Jestli se mi podaří do týmu dostat, nebo ne. Udělám pro to všechno a budu doufat, že to vyjde," řekl Zadina.

Do Halifaxu odešel loni z Pardubic poté, co měl v extralize na kontě 29 zápasů a čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. V QMJHL odehrál v základní části 57 zápasů a připsal si 82 bodů za 44 gólů a 38 nahrávek. V play off přidal v devíti duelech 12 bodů (5+7).

Na přelomu roku zazářil na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde pomohl ke čtvrté příčce českého mužstva sedmi trefami a asistencí v sedmi utkáních. Byl zvolen do All Star týmu turnaje. Usiloval také o účast na seniorském MS, do konečného výběru se ale nedostal. Syn asistenta trenéra Třince a bývalého útočníka Marka Zadiny má v reprezentaci na kontě už šest utkání a dva body za gól a asistenci.