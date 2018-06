Zadina vyhlíží čelo draftu: Udělám cokoliv, abych se prosadil

Mladý hokejový talent Filip Zadina se nemůže dočkat své šance v NHL. Osmnáctiletý kanonýr, jemuž je předpovídána jedna z čelních pozic letošního draftu, by se chtěl objevit v nejlepší lize světa už v příští sezoně. A podřídí tomu vše, jak uvedl pro web NHL.com u příležitosti každoroční akce Scouting Combine.

"Strašně rád bych hrál v NHL už příští sezonu, ale teprve uvidíme, co bude následovat po draftu. Třeba si mě vybere tým, v němž už působí spousta mladých hráčů," uvedl Zadina. "Udělám však cokoliv, abych mohl hrát (NHL). Hokej hraju z jediného důvodu - protože tu hru miluju," zdůraznil Zadina.

Za sebou má vynikající sezonu. Za Halifax Mooseheads v juniorské soutěži QMJHL odehrál po přesunu z extraligových Pardubic 57 zápasů v základní části a připsal si 82 bodů za 44 gólů a 38 nahrávek. V play off přidal v devíti duelech 12 bodů (5+7).

Na přelomu roku zazářil i na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde pomohl ke čtvrté příčce osmi body v sedmi utkáních díky sedmi přesným trefám a asistenci. Jako sedmý nejproduktivnější hráč šampionátu byl zároveň zvolen do All Star týmu, stejného ocenění dosáhl následně i v QMJHL. Usiloval také o účast na seniorském MS, do mužstva se ale nedostal.

"Odejít za moře bylo jedním z nejdůležitějších rozhodnutí mého života. A jsem moc rád, že jsem ho udělal. S Halifaxem jsme měli dobrou sezonu a moc jsem si užil ten čas, který jsem strávil se spoluhráči, trenéry a také mou rodinou, u které jsem bydlel," pochvaloval si Zadina.

Jako Hischier

V prognózách se objevuje především mezi druhou a pátou příčkou draftu, který se uskuteční v pátek a v sobotu, nejčastěji pak na třetí. Pokud bude skutečně vybrán mezi první pěticí, bude teprve třetím pravým křídlem z České republiky, jemuž se něco takového podařilo.

Pětkou draftu v roce 1990 byl Jaromír Jágr, čtyřkou o devět let později Pavel Brendl. "Je skvělý pocit vědět, že bych mohl být teprve třetím českým křídlem v pětce. Ale na druhou stranu - kdy přesně budu vybrán, na tom opravdu nezáleží. Šest let po draftu si nikdo nebude pamatovat, kolikátý jste šel na draftu, ale každý bude vědět, za jaký tým hrajete," namítl Zadina.

Věří, že by mohl jít ve stopách mladé švýcarské hvězdy Nica Hischiera. Devatenáctiletý Švýcar se stal loni dokonce jedničkou draftu, během ročního působení v týmu Mooseheads vykázal podobné statistiky jako Zadina a dokonce bydlel i ve stejné rodině u Ashe a Mandy Phillipsových. Hned ve své první sezoně se zařadil mezi tahouny New Jersey Devils, pokořil dvacetigólovou hranici a stihl v základní části z 82 vystoupení 52 bodů.

"On už NHL hraje a je jedním z nejlepších mladých hráčů v lize. Možná, že když budu tohle léto tvrdě makat, mohl bych se dostat do podobné pozice. On je ale vážně velmi dobrým hráčem... Uvidíme, co se stane," nechtěl předjímat Zadina.

Pardubický rodák si zároveň dobře uvědomuje, že se musí obrnit trpělivostí pro případ, když hned všechno nepůjde tak, jak by si představoval. "Sám cítím, že hrát NHL vyžaduje hodně trpělivosti a tvrdé práce, protože stejný cíl má každý mladý hráč - hrát v NHL," řekl Zadina.